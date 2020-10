Mandello, scarichi domestici finivano nel lago. Colpa di 5 allacciamenti errati

Dopo le segnalazioni, i controlli di Lario Reti Holding alla rete fognaria

Trovati cinque allacciamenti privati sbagliati, ora regolarizzati

MANDELLO – Nel corso del 2019, e a seguito della segnalazione di sversamenti fognari a lago giunta dalla Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, Lario Reti Holding ha iniziato una serie di verifiche sugli allacciamenti degli stabili siti nelle vie Pra Magno e Degli Orti.

“Gli sversamenti segnalati, infatti, presumevano la presenza di scarichi fognari civili all’interno dei collettori di acque bianche (piovane) comunali, con conseguente recapito a lago” spiegano dall’azienda pubblica.

La ricerca degli scarichi errati è stata condotta dal personale tecnico interno di LRH, tramite videoispezioni e tracciamento degli scarichi con colorante. “Tali ricerche – spiegano – hanno evidenziato la presenza di 5 allacciamenti errati e consentito a Lario Reti Holding di segnalare alle proprietà degli stabili la necessità di provvedere alla regolarizzazione dell’allaccio”.

Gli interventi di sistemazione

Durante la scorsa estate sono stati regolarizzati tutti gli scarichi errati, con la collettazione al depuratore di Via Medaglie Olimpiche e la dismissione di alcune fosse biologiche private ancora in servizio lungo Via degli Orti.

Gli ultimi test – condotti dopo le prime piogge autunnali – hanno dato esito positivo, confermando l’avvenuta sistemazione di tutte le irregolarità.

L’intervento si inserisce all’interno dei piani relativi alla fognatura di Lario Reti Holding, lanciati nel 2019 con il duplice obiettivo di rilevare e mappare le reti di fognatura esistenti sul territorio (siano esse nere, miste o meteoriche-piovane) e contestualmente avviare la verifica degli allacciamenti e della loro corretta classificazione.

Il sindaco: “Collaborazione importante con LRH”

“La collaborazione con Lario Reti Holding è importante per la tutela dell’ambiente, attraverso la riduzione degli sprechi di acqua potabile e la verifica degli scarichi – sottolinea Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello – Spesso si tratta di attività di lunga durata e di notevole difficoltà tecnica e amministrativa che l’assetto organizzativo di Lario Reti Holding, che ricordo essere una società partecipata dagli Enti locali, permette di portare a termine con ottimi risultati “.

I prossimi controlli a Lecco

Lario Reti Holding ha istituito un gruppo di lavoro apposito per la gestione del progetto, la cui fase pilota è in corso su Mandello del Lario, dove si è rilevata la presenza di diverse utenze non allacciate alla fognatura.

Le verifiche in corso hanno come obiettivo quello di delineare la presenza di situazioni storiche di utenze correttamente allacciate e non registrate, così come di utenze non correttamente allacciate (ad esempio con scarico nella rete meteorica) o dotate di impianti di trattamento privato non più necessari.

Il successivo Comune di test sarà quello di Lecco, dove è stata completata nei mesi scorsi la mappatura dell’intera rete di acque meteoriche, che ha portato l’azienda a rilevare diversi allacciamenti da regolarizzare. A seguito di questi primi due test, il modello di lavoro e gestione dell’attività sarà poi applicato all’intera Provincia.