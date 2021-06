Introdotto il ticket per i non residenti alla spiaggetta Darsena e Poncia

Una misura voluta dal Comune di Mandello una fruizione più ordinata delle spiagge

MANDELLO – Primo fine settimana di ticket per i non residenti sulle spiagge di Mandello: entra nel vivo così la nuova modalità di fruizione della Darsena e della Poncia, entrambe accessibili dai giardini a lago.

Il ‘ticket’ (che esclude oltre ai residenti anche gli over 65 e bimbi) è stato introdotto dal Comune di Mandello per cercare di garantire un utilizzo più ordinato delle rive, scongiurando i disagi visti in passato. Già introdotto al Lido, il pagamento è stato quindi esteso anche alle altre due spiagge ora affidate ai gestori del chiosco al centro dell’area verde.

Il costo è di 3,5 euro il sabato (2 euro negli altri giorni della settimana) per il solo accesso alle due spiagge, mentre per ombrellone e sdraio si va dai 15 euro della Poncia (10 euro mezza giornata) ai 20 euro della Darsena (12 euro mezza giornata), 5 euro invece se si necessita del solo lettino. Sono comunque stati previsti dei tratti di spiaggia libera.

La misura sembra aver funzionato sulle spiagge e non avrebbe scoraggiato l’arrivo di bagnanti, visto l’esaurirsi in breve tempo dei parcheggi nelle vicinanze del lago.