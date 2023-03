Mandello: sfilata di moto d’epoca Guzzi con l’avvio ai motori 2023

La tradizione iniziativa si è tenuta questa mattina, domenica, a Mandello

La sfilata di moto d’epoca Guzzi ha colorato via Parodi

MANDELLO – Sfilata di moto d’epoca questa mattina, domenica, a Mandello con l’avviamento motori, tradizionale iniziativa che porta la firma degli amici guzzisti GP e dell’associazione antiche moto Brianza.

Tante le moto, tutte rigorosamente prodotte prima del 1980, che hanno sfilato lungo via Emanuele Vittorio Parodi, davanti al portone di ingresso della fabbrica della Moto Guzzi, suddivise per tipologia e cilindrata dalle motoleggere a quelle dell’anteguerra e sottocanna, passando per le utilitarie fino a 250cc, le moto anni 40,50 e 60 fino a 500cc, i prototipi da competizione e le moto anni 70 e 80.