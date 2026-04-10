Mandello si mobilita per l’ambiente: domenica torna la Giornata del Verde Pulito

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, quando la comunità sarà coinvolta in una serie di attività concrete di pulizia e riqualificazione degli spazi pubblici, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni.

La giornata prenderà il via alle ore 9 con il ritrovo in piazza Leonardo Da Vinci. Mezz’ora dopo inizieranno le operazioni di raccolta dei rifiuti, coordinate dall’associazione Plastic Free, che guiderà i volontari lungo un percorso che si concluderà intorno alle 11.30 in viale Fratelli Carcano. Per partecipare è richiesta la registrazione preventiva, a conferma di un’organizzazione attenta e strutturata che punta a rendere l’iniziativa accessibile e sicura per tutti.

Al termine delle attività di pulizia, l’impegno per l’ambiente proseguirà con la piantumazione di otto nuove piante nelle aiuole di viale Fratelli Carcano. L’intervento sarà realizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto della Protezione Civile di Mandello.

A rendere ancora più significativo il momento sarà il gesto simbolico del CCR, che distribuirà ai cittadini alcuni bulbi floreali da piantare. Un invito concreto a prendersi cura del territorio anche nella quotidianità, trasformando un piccolo gesto in un segno di responsabilità condivisa.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per rafforzare il senso di comunità e promuovere valori come il rispetto dell’ambiente e la partecipazione attiva. In questo contesto, il ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi assume un significato particolare, testimoniando la crescente sensibilità dei più giovani verso le tematiche ambientali.

“Siamo orgogliosi di promuovere la Giornata del Verde Pulito”, sottolinea l’Amministrazione comunale, evidenziando come l’iniziativa sia un momento concreto di impegno collettivo e di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.