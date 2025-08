Mandello si prepara a festeggiare San Lorenzo

MANDELLO – Il paese di Mandello si prepara anche quest’anno a celebrare la tradizionale Festa di San Lorenzo, in programma dal 7 all’11 agosto, con appuntamenti tra tradizione, musica e divertimento per tutta la comunità.

Si parte giovedì 7 agosto con i giochi all’aperto per bambini nel viale dei Giardini e il concerto del gruppo BKG in Piazza Italia.

Dal 9 all’11 agosto l’Oratorio San Lorenzo ospiterà tre serate di musica e intrattenimento. Il programma prevede l’esibizione dei “The Twisters”, una serata danzante con l’“Orchestra Grilli” e la Summer Fitness Dance con Giordana. Durante l’evento, l’Oratorio garantirà un servizio curato ristorante-bar, attivo anche in caso di maltempo.

Domenica 10 agosto, giorno del patrono, dopo la Santa Messa solenne e la processione con la benedizione del lago, verrà riproposta la tradizionale Fiera di San Lorenzo con le sue bancarelle e le suggestive gite sulle tradizionali barche “Lucie”, accompagnati dal gruppo folkloristico “Allegra Brigata”, in costume d’epoca. La giornata di festa culminerà con lo spettacolo pirotecnico sul lago previsto per le ore 22.00.

“Ringraziamo come sempre la fondamentale partecipazione delle associazioni locali, in particolare l’Oratorio San Lorenzo, che contribuiscono con grande impegno alla buona riuscita di questi eventi – commenta l’Assessore al Turismo Silvia Nessi – La collaborazione tra Comune e realtà associative è il motore che rende viva la nostra comunità e fa della Festa di San Lorenzo un momento speciale per tutti”.

Per tutte le informazioni sugli eventi è possibile consultare il sito e l’app ufficiale del Comune di Mandello del Lario.