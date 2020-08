Mandello si prepara a San Lorenzo, programma ridotto a causa del Covid

Saltano i fuochi d’artificio e la festa in oratorio

Dopo la Santa Messa si terrà la benedizione del lago. La sera spettacolo musicale al centro sportivo

MANDELLO – Mandello si prepara alle celebrazioni del patrono San Lorenzo, il 10 agosto, quest’anno ridotte a causa delle limitazioni anti Covid in vigore.

Salta lo spettacolo pirotecnico, come già annunciati i mesi scorsi, così come la tradizionale festa con ristoro in oratorio. Il programma, come fatto sapere dal Comune, prevede la Santa Messa alle ore 10 presso l’Arcipretura di San Lorenzo, a seguire la processione e la benedizione del lago.

Nella serata verrà proposto un concerto live con Arcadia Ensamble Sextet – Omaggio al Genio Ennio Morricone (ore 21.30). Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, fa parte del Festival Musica e Teatro Mandello sotto le Stelle e sarà presso il centro sportivo in via Pra Magno 8. Il tutto, come assicurato, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

“Quest’anno le regole volte alla prevenzione della diffusione del coronavirus non permetteranno di vivere la festa di San Lorenzo nel pieno delle sue tradizioni, diventerebbe infatti estremamente complicato dal punto di vista normativo gestire il distanziamento durante lo spettacolo pirotecnico e la tradizionale festa con buona cucina proposta in oratorio” fanno sapere dal Comune “Buona festa del S. Patrono a tutti, nell’augurio per il prossimo anno di poterla celebrare al meglio e con sempre maggiore entusiasmo”.