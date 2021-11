Mandello si prepara ad un “magico Natale”, ecco il programma

La rassegna degli eventi natalizi a Mandello grazie alla collaborazione tra comune, pro loco e commercianti

Non mancherà la lotteria di Natale, attività per i bimbi, la mostra delle associazioni, luci e colori sul lago

MANDELLO – Anche per questo Natale l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e i Commercianti di Mandello del Lario hanno pensato ad una serie di iniziative dedicate a grandi e piccini.

Sono state 110 le attività commerciali che hanno contribuito versando la quota di 100 euro (aumentata rispetto allo scorso Natale quando era stata ridotta a 80 euro) per permettere l’organizzazione del tradizionale ”Magico Natale 2021”.

“Quanto raccolto è stato destinato a costituire il monte-premi della tradizionale lotteria, la stampa di bollini e tessere e l’organizzazione dello spettacolo ‘Le magie di zio Potter’, dedicato alle famiglie, durante il quale si procederà all’estrazione delle tessere vincenti – spiega l’assessore comunale Silvia Nessi – L’edizione 2020 della lotteria di Natale, con le nuove modalità introdotte, è stata molto apprezzata dai cittadini mandellesi e non, che hanno acquistato nei nostri negozi, tanto da farci sperare in un nuovo successo”.

Oltre al già citato spettacolo sono previste più attività per i grandi ed i piccini come il gioco “Riempi di colore il tuo bianco Natale” che porterà bimbi e genitori a cercare nelle vetrine le domande alle quali dovranno rispondere per scoprire i colori necessari a completare un disegno natalizio che diventerà poi una mostra. Tutte le domande sono legate al nostro territorio e hanno lo scopo di accrescere nei bambini la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni locali.

“Quest’anno abbiamo voluto scegliere, con un occhio all’ambiente, di non lanciare i palloncini in cielo con le letterine a Babbo Natale – aggiunge Nessi – Sappiamo di aver scontentato qualcuno, ma non toglieremo per nulla al mondo ai bambini l’emozione di scrivere e inviare una letterina con i loro desideri. Consegneremo quindi a tutti i bimbi nei giorni prossimi un bellissimo kit per confezionare la propria letterina, con tanto di intestazione e indirizzo, che un Elfo aiutante di Babbo Natale si preoccuperà di raccogliere e recapitare al Circolo Polare Artico, a Rovaniemi”.

No al lancio dei palloncini (scelta green) e no pista di pattinaggio

La cassetta per la raccolta delle letterine sarà collocata presso la Mostra delle Associazioni che si terrà nella frazione Molina il giorno 8 dicembre prossimo. “Siamo sicuri – dice l’assessore – che tutti i bimbi si divertiranno a ritagliare, piegare e confezionare la propria letterina: è un bel lavoro che stimolerà la loro manualità”.

“Non saranno presenti attrazioni come la pista di pattinaggio perché abbiamo voluto puntare maggiormente su occasioni di festa che permettano di divertirsi tutti insieme con begli spettacoli o bella musica (ci è tanto mancato frequentare il teatro negli ultimi due anni), oppure che permettano di esprimere la propria fantasia e creatività ed anche di sognare un po’”.

Luci sul lago

“Abbiamo voluto migliorare l’illuminazione delle nostre vie e dei nostri borghi, investendo un po’ di più sulle luminarie – prosegue Silvia Nessi – Sono state installate, pronte per l’accensione, delle grandi stelle color oro nelle vie e anche le frazioni avranno le loro luci. La facciata del municipio sarà un omaggio ai simboli del nostro territorio, quelli che ci fanno conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, grazie ad una suggestiva proiezione”.

Inoltre, da due anni Mandello è parte del progetto “Lake Como Christmas Lights” e anche quest’anno la zona a lago sarà illuminata da mille colori diventando parte del presepe più grande del mondo insieme a moltissimi comuni sui due rami del lago. “Il nostro augurio è che queste luci diano ulteriore speranza per il futuro a tutti noi!” sottolinea l’assessore.

Non mancheranno il concorso dei presepi in esposizione tra centro e frazioni e la Fiaccolata sul Manavello nel giorno dell’antivigilia.

Una sorpresa alla Vigilia

“Per il pomeriggio della vigilia di Natale non possiamo anticipare nulla, ma ci stiamo attrezzando e speriamo di poter organizzare una bella sorpresa. Personalmente mi sento di ringraziare il Gruppo dei Commercianti, La Pro Loco e la Struttura n.1 del Comune di Mandello del Lario per la passione, la dedizione e l’entusiasmo che da tanti anni mettono nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e per non essersi mai fatti scoraggiare contando sempre ed unicamente sulle proprie forze. A loro il mio personale ed affettuoso abbraccio!”