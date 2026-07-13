Mandello si prepara alla grande festa del Motoraduno dal 3 al 6 settembre

Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi trasforma Mandello nel cuore pulsante del mondo guzzista con un’edizione ricca di eventi e novità

Dalle moto storiche alle esposizioni, dagli spettacoli alle iniziative culturali, passando per concerti, contest, mercatini e tour

MANDELLO – Con l’arrivo di settembre, mentre le vacanze estive lasciano spazio al ritorno alla quotidianità, per migliaia di appassionati delle Moto Guzzi inizia invece l’attesa per quella che rappresenta una vera e propria festa della passione motociclistica. Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi riporta infatti tutti gli occhi su Mandello, luogo simbolo dove nacque il celebre marchio dell’Aquila e che ogni anno richiama migliaia di motociclisti desiderosi di celebrare una storia lunga oltre un secolo.

L’edizione di quest’anno assume un valore ancora più importante. Oltre a ricordare i 105 anni dalla fondazione della Moto Guzzi, i visitatori potranno ammirare anche la storica fabbrica completamente rinnovata, pronta ad accogliere i guzzisti provenienti da tutta Europa e da numerosi altri Paesi.

Il Comitato organizzatore ha predisposto un calendario particolarmente ricco, pensato per offrire un’esperienza continua tra cultura motociclistica, intrattenimento, musica, esposizioni e iniziative dedicate ad ogni fascia di pubblico.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi figura l’Esposizione delle Moto Storiche, allestita nella Piazza del Comune. Un’occasione unica per osservare da vicino alcuni dei modelli più iconici della storia sportiva della casa di Mandello. Saranno esposte autentiche leggende come il Dondolino, il Condor, la C4V, la 350 Bialbero, la Bicilindrica 500 e numerose altre motociclette che hanno scritto pagine fondamentali del motociclismo italiano.

A dominare l’esposizione sarà la celeberrima 8 Cilindri 500, considerata ancora oggi una delle motociclette da competizione più avanzate mai realizzate. Progettata dal geniale ingegnere Giulio Cesare Carcano, rappresenta il massimo dell’innovazione tecnica dell’epoca e durante il raduno sarà possibile non soltanto ammirarla da vicino, ma anche ascoltarne il caratteristico rombo.

Sabato pomeriggio il Viale dei Giardini di Piazza Garibaldi ospiterà uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: la tradizionale sfilata “Moda e Motori”. Le ragazze della Polisportiva Mandello sfileranno accompagnate dalle Moto Guzzi, creando un connubio tra eleganza, moda e meccanica che negli anni è diventato uno dei momenti simbolo del Motoraduno.

Grande spazio anche al mondo delle special con il Custom Street Contest. I proprietari delle Moto Guzzi personalizzate potranno esporre i propri esemplari nell’area dedicata all’inizio di Viale Medaglie d’Oro e partecipare al concorso che premierà la motocicletta più bella durante la serata di sabato. Per partecipare sono previste iscrizioni e preiscrizioni tramite l’indirizzo e-mail dedicato dell’organizzazione.

L’Oratorio San Lorenzo, in Piazza Giovanni XXIII, ospiterà anche quest’anno il tradizionale Mercatino dell’Aquila, punto di riferimento per collezionisti e appassionati alla ricerca di ricambi, accessori, pezzi rari e occasioni dedicate al mondo Moto Guzzi. Davanti alla fabbrica sarà invece presente l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), che offrirà consulenze, informazioni sulle pratiche relative ai veicoli storici e numerosi eventi dedicati al patrimonio motociclistico italiano.

Il programma comprende numerose esposizioni distribuite in vari punti del paese. In Piazza Italia saranno esposte le originali moto-sculture realizzate da Silvano Beroggi, ex dipendente Moto Guzzi, curate dalla Compagnia del Pontile. In Via Bertola sarà invece allestita una mostra dedicata ai celebri motocarri Moto Guzzi, protagonisti della ricostruzione italiana del dopoguerra grazie al loro impiego nel trasporto di merci e materiali.

Via Manzoni ospiterà il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena insieme al Corpo di Polizia di Padova, che esporranno il celebre 3×3 Mulo Meccanico e due Moto Guzzi V7 Sidecar della Polizia, simboli dello storico rapporto tra la casa motociclistica e le forze dell’ordine.

Anche le famiglie avranno uno spazio dedicato. Nel parcheggio della stazione ferroviaria sarà presente l’Associazione Bimbi in Moto, nata nel 2019 grazie all’iniziativa del campione di trial Emanuel Angius insieme ai mandellesi Fabio Porchia ed Emiliano Cortenuova. Qui i bambini potranno provare mini moto elettriche in totale sicurezza imparando i primi rudimenti della guida motociclistica.

Tra gli spettacoli più spettacolari torna il tradizionale Muro della Morte. Nella piazza della stazione gli acrobati daranno vita alle celebri evoluzioni motociclistiche all’interno del grande cilindro verticale, offrendo uno spettacolo capace di affascinare adulti e bambini.

Il Motoraduno dedica spazio anche alla cultura. Sabato alle ore 18, presso il palco dello stand dei Lagheé, si terrà la lettura del racconto breve “Aggrappati alla vita”, accompagnata da musica acustica dal vivo con voce, chitarra e tastiere. Il racconto affronta temi quali il viaggio, la memoria e il mito della Moto Guzzi.

Piazza Italia ospiterà inoltre la mostra fotografica “Mito Guzzi – Mandello”, organizzata dallo Square Art Center, che raccoglie immagini dei luoghi simbolo, delle collezioni private, del Museo Moto Guzzi e dei numerosi volti dei motociclisti che hanno contribuito a costruire la memoria collettiva del marchio.

Presso la sede della Lega Navale sarà invece visitabile la mostra “Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori”, dedicata alla figura del celebre progettista e al suo contributo sia nel settore motociclistico sia nella progettazione navale.

Giovedì 3 settembre il Gruppo Amici di Maggiana organizzerà un tour motociclistico che attraverserà Mandello, Abbadia, la Val d’Esino e la Valsassina. Il percorso comprenderà la visita di quattro musei e consentirà ai partecipanti di scoprire anche gli splendidi paesaggi del territorio.

Come da tradizione non mancheranno i concerti. Il palco principale di Piazza Garibaldi ospiterà numerosi appuntamenti musicali, con il rock’n’roll protagonista delle serate. Ulteriori aggiornamenti sulla programmazione saranno disponibili attraverso il sito ufficiale del Motoraduno e i canali social.

In Piazza Garibaldi tornerà anche lo spazio “Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio”. Qui motociclisti che hanno attraversato Mongolia, Russia, Kazakistan, Americhe, Persia, Africa, Alaska e numerose altre destinazioni racconteranno le proprie esperienze, offrendo consigli pratici e testimonianze a chi sogna di affrontare lunghi viaggi in sella a una Moto Guzzi.

Come ogni anno il Motoraduno si concluderà con l’estrazione della tradizionale lotteria. Il primo premio sarà una Moto Guzzi V7 Sport rossa con livrea esclusiva dedicata all’evento.

Il secondo classificato riceverà un buono viaggio del valore di 1.000 euro. Tra gli altri premi figurano un giubbotto in pelle Moto Guzzi, un casco Adventure brandizzato, una borsa da moto MyTech Top Bag e il cofanetto composto da due volumi “Moto Guzzi, l’idea che ha cambiato Mandello”.

Il Motoraduno Città della Moto Guzzi rappresenta il risultato della collaborazione tra numerose realtà del territorio. L’organizzazione coinvolge la Polisportiva Mandello, l’Associazione motociclistica I Lagheé, la Cooperativa Sociale Incontro Onlus, il Corpo Musicale Mandellese, la Canottieri Moto Guzzi e l’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario.

Saranno presenti due punti informativi dedicati alla distribuzione di materiale, gadget ufficiali e biglietti della lotteria: uno all’ingresso della fabbrica Moto Guzzi e uno in Piazza Garibaldi.

Per garantire la migliore ospitalità ai partecipanti saranno attivate numerose aree ristoro distribuite lungo tutto il paese, affiancando la tradizionale area food di Piazza Garibaldi. La mappa completa e il programma definitivo saranno disponibili presso gli stand informativi e sul sito ufficiale della manifestazione. Anche quest’anno sarà disponibile un’area campeggio attrezzata presso il Campo Sportivo e la sede della Polisportiva Mandello, entrambe situate a breve distanza da Piazza Garibaldi, con prenotazioni gestite direttamente dalla Polisportiva.

A sostenere l’edizione 2026 del Motoraduno sarà ancora una volta ACinque nel ruolo di Main Sponsor. Sponsor ufficiali dell’evento saranno inoltre il concessionario Agostini, Mistral e 3MyTech, tutti presenti con i propri stand in Piazza Garibaldi. Grazie al loro contributo sarà possibile realizzare una manifestazione ancora più ricca e coinvolgente.

Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi si conferma così molto più di un semplice raduno motociclistico. È una celebrazione della storia industriale italiana, della cultura motoristica, dell’amicizia e del senso di appartenenza che da oltre un secolo lega migliaia di appassionati al marchio dell’Aquila.

Mandello è pronta ancora una volta ad accogliere il popolo guzzista in quella che si preannuncia come un’edizione memorabile, capace di unire passato, presente e futuro della Moto Guzzi in un’unica, grande festa.