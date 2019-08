Mandello si prepara alla tradizionale Festa di San Lorenzo

Sabato 10 agosto i tradizionali fuochi d’artificio

Il programma della Festa organizzata da Comune e Parrocchia

MANDELLO – E’ tutto pronto per la tradizionale Festa di San Lorenzo e del Lago che si terrà a Mandello dall’8 al 10 agosto.

Ricco il programma della tre giorni, ‘orchestrato’ dal Comune e dalla Parrocchia di San Lorenzo.

Giovedì 8 agosto si comincia con una serata musicale e danzante presso l’Oratorio di San Lorenzo alle ore 21 con Francesca Emotion Live. Per i più piccoli e le famiglie ai Giardini a lago appuntamento con il teatro “L’Autogrill degli uccellini”.

Venerdì 9 agosto dalle ore 21 si potrà scegliere tra uno spettacolo di burattini (presso la Biblioteca Comunale) o lo zumba e discofitness con Giordana. Alle 22 in zona Poncia con il Gruppo Astrofili Deep Space Lecco si potranno guardare le stelle tra le meraviglie del cielo con le lacrime di San Lorenzo.

Sabato 10 agosto, giorno di San Lorenzo, alle ore 10 la Santa Messa in chiesa arcipretale di San Lorenzo, a seguire la processione e benedizione del lago. Dalle 16.30 alle 19 si potranno effettuare escursioni sul lago sulle tipiche imbarcazioni Lucie grazie al Gruppo Manzonino Lucie e ProLoco Mandello. Dalle ore 18 in Piazza Garibaldi si terrà il tipico Mercato di San Lorenzo.

Alle 20.45 la benedizione delle imbarcazioni e a seguire la sfilata delle Lucie illuminate in attesa dello spettacolo pirotecnico che alle 22 chiuderà i festeggiamenti.

Domenica 11 agosto le iniziative continuano con il Mercatino dell’Artigianato e Giochi dei Nonni e alle 21 presso l’oratorio una serata musicale.

QUI tutto il programma nel dettaglio