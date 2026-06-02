Mandello si prepara all’estate: un giugno ricco di eventi tra cultura, musica e intrattenimento

Concerti, spettacoli, iniziative per famiglie ed eventi all’aperto animeranno il paese per tutto il mese

Il sindaco Fasoli: “Un calendario vario e coinvolgente per valorizzare il territorio e favorire la socialità”

MANDELLO – Con l’arrivo della stagione estiva, Mandello si prepara ad accogliere cittadini, turisti e visitatori con un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà il territorio per tutto il mese di giugno.

Il calendario prevede numerose iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età, con una proposta ampia e diversificata che spazia tra concerti, spettacoli, eventi culturali, appuntamenti dedicati alle famiglie e momenti di intrattenimento all’aperto, offrendo occasioni di incontro, socialità e svago all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del Lago di Como.

L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio attraverso una programmazione capace di animare il paese e rendere ancora più vivace l’estate mandellese, coinvolgendo residenti e visitatori in un calendario ricco di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Il programma completo degli eventi è disponibile in allegato ed è consultabile anche online attraverso i canali ufficiali del Comune. Inoltre, la sezione “Eventi” del sito istituzionale e dell’applicazione comunale LaMiaCittà verrà costantemente aggiornata con tutte le informazioni utili, i dettagli organizzativi e le eventuali novità che dovessero essere introdotte nel corso delle settimane.

Per chi desidera restare sempre aggiornato sugli appuntamenti in programma, è inoltre possibile iscriversi alla newsletter dell’Infopoint del Comune di Mandello del Lario inviando una richiesta all’indirizzo e-mail infopoint@mandellolario.it. Un servizio pensato per ricevere direttamente nella propria casella di posta tutte le comunicazioni relative agli eventi e alle iniziative promosse sul territorio.

A sottolineare l’importanza del programma estivo è il sindaco Riccardo Fasoli, che evidenzia il lavoro di squadra svolto per la costruzione del calendario: “Anche per l’estate 2026 abbiamo lavorato per proporre un calendario vario e coinvolgente, capace di valorizzare il nostro territorio e creare occasioni di socialità e partecipazione. Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, volontari e realtà locali, che con entusiasmo contribuiscono ogni anno alla riuscita delle iniziative. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma, vivendo il paese e condividendo occasioni di incontro e intrattenimento”.

Un programma che punta quindi non solo a offrire momenti di svago e divertimento, ma anche a rafforzare il senso di comunità e a promuovere le bellezze di Mandello, valorizzando il contributo delle associazioni, del volontariato e delle realtà locali che ogni anno collaborano alla realizzazione delle iniziative estive.