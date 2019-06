Mandello. Si prepara il cantiere per il nuovo lungolago di Olcio

Al via la predisposizione dell’area di cantiere in località Olcio di Mandello

Per i lavori bisognerà aspettare che il lago si abbassi

MANDELLO – Sono iniziate giovedì le prime operazioni di allestimento del cantiere per il nuovo lungolago di Olcio a Mandello.

I lavori sono stati assegnati all’impresa valtellinese Sandrini Costruzioni, vincitrice della gara d’appalto a cui si erano presentate in tutto 18 aziende.

L’impresa si è accaparrata l’opera con un ribasso del 18,45% sull’importo a base d’asta, sul quadro economico complessivo di 750 mila euro.

Il progetto è invece stato redatto dall’arch. Santambrogio, già autore del bel lungolago di Malgrate, e punta a rinnovare il waterfront della località mandellese per offrire a cittadini e visitatori una spiaggia più ampia, una passeggiata a lago e un marciapiede sul lato a monte della strada per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

“I primi lavori interesseranno la spiaggia, con l’inghiaiamento l’installazione delle gabbionate metalliche per mettere in sicurezza la parte spondale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – oggi però il livello del lago è ancora alto, bisognerà attendere che si abbassi per poter consentire l’intervento”.