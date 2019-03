“Concertando” svela le prossime iniziative

La stazione di Olcio al centro del lavoro dell’associazione

MANDELLO – Prosegue l’attività dei volontari di Concertando per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Olcio, sede dell’associazione.

“Anche quest’anno tutto il lavoro messo in gioco sarà sempre mirato al proseguimento dei lavori in sede – spiegano – in sala d’attesa, per i bagni di stazione e per una videosorveglianza, con l’obiettivo di rendere tutta l’area attinente alla Stazione un Centro Culturale di ritrovo e condivisione in totale sicurezza per Mandello e dintorni”.

I primi mesi dell’anno saranno teatro dell’inizio dei lavori per la manutenzione ordinaria dei bagni di stazione, del miglioramento e potenziamento della collaborazione con le associazioni in rete, soprattutto dell’attivazione di una convenzione Amministrazione Comunale di Mandello del Lario – Concertando, per creare momenti musicali, culturali e di svago per coinvolgere sempre di più la cittadinanza e i turisti presenti in loco.

“Particolare attenzione verrà data alla collaborazione con il Punto Giovani mandellese, dove le relative squadre si affiancheranno per alcuni giovedì musicali nel periodo maggio giugno, la Festa della Musica del 21 giugno 2019 ed un evento musicale a luglio con palco aperto e campeggiata nell’area stazione e parco di Olcio” annunciano dall’associazione.

“Ci troverete inoltre in occasione della ripartenza della storica e simpaticcissima Corrida al Teatro Fabrizio De Andrè di Mandello del Lario, ma anche in piazza del mercato per sostenere ed aiutare il Festival Musicale ‘Orizzonti di Speranza’, con l’obiettivo di dare spazio a cantanti e band emergenti che hanno tanta voglia di crescere, esprimersi e divertirsi”.

Il mese di settembre sarà invece la volta dell’attivazione del nuovo progetto dedicato all’insegnamento musicale, dove con momenti gratuiti o ad offerta, la sala civica mandellese ospiterà i nostri corsi propedeutici e di gruppo che vorranno essere corridoio di preparazione per proseguire il proprio percorso musicale con le altre scuole mandellesi musicali.

Non mancheranno inoltre le giornate dedicate all’ambiente, per la pulizia delle spiagge, “cercando di coinvolgere il più possibile le persone interessate iscritte e simpatizzanti con la voglia di aiutare a migliorare un progetto partito timidamente ma apprezzato e divenuto immediatamente importante”.