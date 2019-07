Mandello, strade e sicurezza: presto una nuova rotonda

Operativo il nuovo rondò di via Nazario Sauro, ora si traccia il secondo

Poi si metterà mano alla viabilità e al sagrato della Chiesa del Sacro Cuore

MANDELLO – Continuano gli interventi del Comune di Mandello sul fronte della sicurezza stradale e della viabilità cittadina: lo scorso giovedì è diventata definitivamente operativa la nuova rotatoria all’incrocio tra via Nazario Sauro, via Alighieri e via Mazzini.

“Era stata tracciata provvisoriamente nelle settimane precedenti, dopo la sperimentazione l’abbiamo modificata in parte, allargandola verso via Mazzini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – mancano ora i limitatori di corsia che verranno installati nei prossimi giorni, serviranno ad evitare che i veicoli possano ‘tagliare’ la rotonda. Saranno calpestabili, non abbiamo messo i cordoli di cemento perché potevano risultare pericolosi”.

La ‘messa in sicurezza’ di via Nazario Sauro non finisce qui: “La prossima settimana dovremmo tracciare, con la linea gialla, la seconda rotatoria, all’incrocio con via Cesare Battisti – prosegue l’assessore – Ci sarà anche qui un periodo di sperimentazione per verificare che tutto funzioni esattamente”.

Un terzo intervento, il più importante, sarà eseguito prossimamente, “riguarda la sistemazione dell’incrocio davanti alla Chiesa del Sacro Cuore – spiega Tagliaferri – abbiamo già inviato il progetto alla Soprintendenza per il loro parere. Oltre alla strada, si lavorerà per ampliare il sagrato della chiesa”.