Mandello, stretta su lido e giardini dopo i disordini: “Servono regole più severe”

Il sindaco annuncia controlli quotidiani, accessi regolamentati e nuove misure di sicurezza dopo i recenti episodi di degrado

“Prenderemo decisioni importanti e severe, nei limiti delle nostre competenze, è doveroso nei confronti dei cittadini”

MANDELLO – Situazione delicata a Mandello, dove l’Amministrazione comunale si è trovata a fronteggiare episodi di forte degrado e disordine concentrati soprattutto nell’area dei giardini pubblici, del lido e della zona lago, molto simili a quelli che si verificavano con periodicità nell’estate di due anni fa.

Secondo quanto spiegato dal sindaco Riccardo Fasoli, da poco rieletto, tutto sarebbe esploso ieri in concomitanza con la festa musulmana di Eid al Adha, detta anche “Festa del Sacrificio“, durante la quale molti ragazzi erano a casa da scuola e si sono riversati sul territorio mandellese, arrivando in gran parte con il treno. Si parla di circa centodieci giovani presenti ai giardini, con una situazione che, pur non configurando particolari episodi di violenza grave, ha generato notevoli problemi sotto il profilo del rispetto degli spazi pubblici. Parte della criticità si sarebbe concentrate verso la zona della spiaggetta Falck, complice anche la temporanea chiusura del lido.

“Rispetto ad altri gruppi molto più molesti – viene spiegato dal primo cittadino – questi ragazzi non sono stati particolarmente aggressivi, ma il risultato finale è stato comunque un disastro: alcol, sporco ovunque, cani lasciati liberi e una situazione generale di forte degrado. Più che un problema di violazione di norme, un problema di educazione”. Fasoli si era recato personalmente sul posto insieme al comandante della Polizia Locale per verificare la situazione. “I ragazzi presi singolarmente non sembravano nemmeno così problematici – ha sottolineato – ma in gruppo erano più ingestibili”. La situazione ha richiesto anche un intervento straordinario di pulizia nella mattinata successiva.

Nel frattempo il Comune ha già deciso di correre ai ripari. Da oggi sono stati attivati vigilantes presenti tutti i giorni nell’area, mentre la Polizia Locale continuerà a monitorare costantemente la situazione.

Una delle principali novità riguarderà il lido di Mandello, che il sindaco ha annunciato di voler riaprire con regole molto più rigide dopo il termine del Nameless (gli organizzatori del festival si occuperanno della nuova gestione). “L’obiettivo è arrivare a un sistema con controllo dei documenti all’ingresso, accesso consentito ai minorenni non residenti solo se accompagnati da adulti e un monitoraggio costante dell’area”, precisa il sindaco.

Contestualmente si sta lavorando anche alla chiusura del molo di piazza Garibaldi, che verrà delimitato con inferriate, mentre sono in corso confronti con la famiglia Falck e con l’Autorità di Bacino per capire come intervenire sulla zona del darsena. L’idea dell’Amministrazione sarebbe quella di affidarne la gestione agli stessi operatori del chiosco, trasformando l’area in uno spazio più controllato e organizzato, eventualmente con tavolini e attività presidiate.

Nel frattempo prosegue anche il lavoro politico interno della nuova Amministrazione, impegnata nella definizione della futura giunta. Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche quello di coinvolgere associazioni e realtà del territorio per cercare un supporto concreto nella gestione del fenomeno del disagio giovanile. “Ovviamente prenderemo decisioni importanti e severe, nei limiti delle nostre competenze, perché è doveroso nei confronti dei cittadini”, sempre Fasoli, che sottolinea come il tema dell’ordine pubblico non possa essere affrontato esclusivamente dal Comune.

Proprio ieri ci sarebbe stato anche un confronto con il Prefetto, soprattutto alla luce del grande afflusso registrato nel weekend e delle difficoltà nel controllo delle stazioni ferroviarie e dei treni. “Non è possibile che gruppi di ragazzi salgano sui treni senza biglietto e facciano quello che vogliono. Noi facciamo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, ma servono anche aiuti e competenze superiori. Sarebbero da presidiare anche le stazioni di partenza, non solo quelle di arrivo”.

L’Amministrazione ha inoltre annunciato che questo sarà probabilmente l’ultimo anno con i giardini aperti senza recinzioni. Dal prossimo infatti l’area verrà chiusa e delimitata, sul modello di altri parchi pubblici, con tre o quattro accessi controllati che verranno presidiati soprattutto durante il periodo estivo.

Sul fronte operativo, il Comune conta di arrivare pronto entro il 9 giugno, data di chiusura delle scuole, indicata come obiettivo per completare le principali misure organizzative e di sicurezza legate alla gestione del lido e delle aree pubbliche sul lungolago mandellese, per continuare a mantenere il territorio “un’oasi felice” come accaduto la scorsa estate grazie allo stop della ferrovia.