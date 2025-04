Mandello. Successo per i corsi di italiano per stranieri

A prendervi parte 41 persone in totale, provenienti da 25 Paesi diversi

Completando i corsi i partecipanti hanno potuto ottenere la certificazione A2 e A1

MANDELLO – L’anno scolastico 2024/2025 ha visto la necessità di organizzare due corsi per cittadini provenienti da paesi terzi.

Uno, organizzato dall’Amministrazione Comunale, si è tenuto presso il Centro Diurno in via Manzoni 44/3 nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19, ha avuto inizio il 5 novembre ed è terminato il 25 marzo. I 25 partecipanti hanno ricevuto la preparazione per ottenere la certificazione A2. Gli iscritti provenivano da ben 14 paesi diversi: Perù, Ecuador, Corea del Sud, Egitto, Mali, Repubblica Domenicana, Argentina, Burkina Faso, Russia, Ucraina, Bangladesh. Marocco, Russia, Senegal.

L’altro corso è stato organizzato presso i locali della scuola Secondaria in via Risorgimento messi a disposizione dal Dirigente Scolastico dell’I.C.S. A. Volta e si è tenuto nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.15 alle 17.45. Ha avuto inizio il 22 ottobre ed è terminato il 27 marzo e prevedeva il raggiungimento di una preparazione per sostenere i test relativi al livello A1.

Questo corso è stato finanziato dal progetto Fami 2480 “Conoscere per integrarsi” in collaborazione con il Comune di Mandello. Le 16 corsiste provenivano da 11 paesi diversi e precisamente: Togo, Ghana, Brasile, Santo Domingo, Burkina Faso, Tunisia, Marocco, Egitto, Cina, Svezia e Turchia.I gruppi di entrambi i corsi hanno evidenziato una forte coesione da subito, sempre presente anche il reciproco aiuto nonostante le diversissime provenienze.

“Vorrei sottolineare la professionalità e serietà dei due docenti: Pier Cesare Notaro insegnante del corso avanzato e Ouafae Elhattab insegnante del corso base che hanno saputo coinvolgere tutti gli iscritti. Queste attività aiutano in maniera reale l’integrazione di tanti uomini e donne nel tessuto economico e sociale del nostro territorio”, commenta l’Assessore all’istruzione Doriana Pachera.