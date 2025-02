Mandello. Successo per il corso di educazione stradale rivolto agli studenti

Un’importante occasione per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche della mobilità

Alla regia l’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con la Polizia Locale

MANDELLO DEL LARIO – Si è concluso il corso di educazione stradale dedicato alle classi terze della scuola primaria Pertini e della scuola paritaria, un progetto promosso dall’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con la Polizia Locale. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei bambini, che hanno mostrato grande interesse e curiosità verso le tematiche affrontate.

L’Agente di Polizia Locale Laura Marinangeli, che ha tenuto gli incontri, ha confermato la buona riuscita del corso, sottolineando come gli alunni abbiano seguito con attenzione le lezioni sul comportamento del pedone in strada. Anche le insegnanti hanno espresso un parere positivo all’assessore Doriana Pachera, auspicando che l’attività possa essere riproposta in futuro.

Il progetto di educazione stradale prosegue: dal 4 febbraio partirà un nuovo ciclo di incontri rivolto alle classi prime della scuola secondaria dell’Ics A. Volta. In questo caso, l’attenzione si sposterà sulle regole di comportamento per i ciclisti, fornendo agli studenti le nozioni fondamentali per muoversi in sicurezza sulla strada.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche della mobilità, con l’obiettivo di renderli utenti consapevoli e responsabili della strada sin dalla scuola primaria.