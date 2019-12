Mandello, sul lago l’aperitivo natalizio in ‘catena di montaggio’

L’iniziativa di Natale del Comitato Motoraduno a Mandello

“Operai” della Guzzi al “lavoro” per l’aperitivo dei mandellesi

MANDELLO – Un aperitivo sicuramente originale quello offerto domenica mattina dai volontari del Motoraduno Internazionale ai concittadini di Mandello: è l’iniziativa che il comitato, come ogni anno, ha voluto offrire alla cittadinanza in vista del Natale.

Non poteva mancare il richiamo ai motori e in piazza Italia, davanti all’imbarcadero, ha preso vita una piccola fabbrica della Moto Guzzi, una catena di montaggio per realizzare un ‘nuovo’ modello della due ruote del Lario, fatto solo di gustosi stuzzichini.

Al ‘lavoro’ una squadra di operai diretta da Adelio Compagnoni, referente del comitato. Alcuni volontari sono sbarcati anche da Onno con la Lucia, in ricordo di quei dipendenti della fabbrica mandellese che in passato giungevano dall’altra sponda del Lario per lavorare alla Moto Guzzi.

“Ogni anno creiamo un piccolo eventi per farvi divertire e portare qualche novità – ha spiegato Adelio al pubblico – e visto che la Moto Guzzi quest’anno ha preparato un nuovo modello di moto, noi faremo il nostro”

Step dopo step, le tute blu della Guzzi hanno ‘assemblato’ ad uno ad uno i piattini per l’happy hour offerto ai presenti e nel pomeriggio è prevista la replica per la merenda dei bambini.