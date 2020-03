Mandello, svincolo di Maggiana sulla SS36, 305 mila euro da Regione

Finanziata la bretella che collegherà Mandello alla Statale 36

Soddisfatti i consiglieri Piazza e Formenti: “Insieme a svincolo di Piona intervento importante per la viabilità sulla statale”

MANDELLO – Uno stanziamento di 305mila euro per lo svincolo di Maggiana, nel Comune di Mandello del Lario, sulla SS36. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

L’intervento consiste nella realizzazione di una bretella di raccordo con la strada per Maggiana in modo da garantire l’interconnessione tra la SS36 e la SP72. Il finanziamento regionale copre il 50% dell’importo dell’opera.

Terzi: prosegue impegno per la SS36

“L’intervento – dichiara l’assessore Terzi – andrà ad implementare la viabilità connessa alla SS36, migliorando l’accessibilità ai territori interessati. La nuova bretella sarà importante anche per diminuire i disagi in caso di limitazioni al transito sulla SS36, assicurando unm collegamento funzionale con la SP72 che rappresenta l’alternativa alla superstrada. Aggiungo che abbiamo inserito quest’opera nell’elenco degli interventi per le Olimpiadi sottoposto al Governo, in quanto strategica anche da quel punto di vista. Settimana scorsa abbiamo deliberato risorse per lo svincolo di Piona, ora è la volta di Maggiana: prosegue il nostro impegno per contribuire a migliorare le condizioni della SS36, arteria di competenza di Anas che è cruciale per il sistema viabilistico lombardo”.

Sertori:così miglioriamo accesso a Valtellina e Valchiavenna

“É evidente che si tratta di un intervento importante – commenta Sertori – che potrà rappresentare un punto di svolta per

la viabilità della SS36, in direzione Valtellina e Valchiavenna,con le sue specificità e caratteristiche orografiche. Il cosiddetto svincolo di Maggiana

fa un passo avanti – aggiunge – verso il potenziamento e il miglioramento in termini diefficienza negli spostamenti garantendo, come lo svincolo di

Piona, un collegamento viario sicuro e continuo in caso di chiusura al traffico della Statale 36”. “Come Regione – conclude Sertori – teniamo alta la necessità di potenziare i collegamenti in ottica Olimpiadi Invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo proprio in diversi comuni dell’Alta Valtellina”.

Rossi: Lombardia procede verso Milano-Cortina 2026

“In attesa che il Governo dia il via all’agenzia preposta per la realizzazione dei lavori infrastrutturali per le Olimpiadi, la Lombardia va avanti nel cronoprogramma delle opere legate ai Giochi invernali del 2026”. Lo ha sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi. “La bretella di Maggiana,

approvata oggi, insieme allo stanziamento di 200mila euro per la progettazione dello svincolo di Piona, deliberato la scorsa settimana, permetteranno di migliorare il collegamento stradale tra Milano e la Valtellina”.

Soddisfatti i consiglieri Piazza e Formenti

“Un segnale di attenzione per l’intero nostro territorio, un modo per tracciare la rotta da dove ripartire quando l’emergenza sanitaria sarà finita” – hanno affermato i due Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti – “un provvedimento che deve essere visto in abbinata al recente finanziamento di 200.000 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del completamento dello svincolo di Piona, nel Comune di Colico”. “La superstrada statale 36, di competenza di Anas, è strategica oltre che per l’intera provincia anche per il sistema viario lombardo: come Regione Lombardia, infatti, in questi mesi abbiamo sollecitato lo Stato, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi invernali, affinché attui in tempi ragionevoli tutte le opere necessarie per migliorare sensibilmente la percorribilità della statale” affermano i due lecchesi. “Regione Lombardia, i questi momenti drammatici, lavora affinché si creino le condizioni migliori per la ripartenza, per questo non posiamo che ringraziare”- proseguono i due Consiglieri -“per la fattiva interlocuzione l’Assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi”. “Siamo perfettamente consapevoli che quando finirà l’emergenza sanitaria, dovremo occuparci della conseguente crisi economica che colpirà il nostro intero paese, fin da ora siamo pronti a metterci in ascolto delle istanze territoriali affinché attraverso azioni concrete, come questa degli svincoli di Maggiana e Piona, si possano dare risposte ai bisogni dell’intero territorio della Provincia di Lecco” concludono Piazza e Formenti.

La delibera approva lo schema di convenzione inerente lo svincolo di Mandello del Lario (Maggiana) lungo la SS36 con specifico riferimento alla realizzazione di una bretella di raccordo con la strada per Maggiana per l’interconnessione tra la SS36 e la SP72. La bretella sarà realizzata dal Comune di Mandello del Lario.