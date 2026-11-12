Mandello. Svincolo per Lecco: “Dal 2027 al lavoro sul progetto definitivo”

Prosegue il confronto con Anas. La Carletta resta tra le ipotesi per un accesso alla SS36 utilizzabile anche dai mezzi pesanti

Primo banco di prova la riconfigurazione dello svincolo di Maggiana per alleggerire la Sp72 durante i cantieri del Centro remiero e della Brezza

MANDELLO – Uno svincolo verso Lecco, anche se inizialmente soltanto per aggirare le code dei cantieri. E, da lì, la possibilità di arrivare finalmente a quel collegamento completo con la SS36 che Mandello attende da anni. L’Amministrazione comunale prova a sfruttare i lavori del Centro remiero e della ciclopedonale Brezza per riaprire una partita viabilistica rimasta irrisolta dall’inaugurazione dello svincolo di Maggiana nel 2020. Il primo obiettivo è consentire l’ingresso sulla superstrada in direzione Lecco entro la fine del 2026; il secondo, ben più ambizioso, è avviare dal prossimo anno il percorso progettuale per una soluzione definitiva, accessibile anche ai mezzi pesanti.

Un’operazione su due tempi, dunque, sulla quale il sindaco Riccardo Fasoli sta già dialogando con Anas. La modifica temporanea potrebbe offrire una risposta immediata ai rallentamenti attesi sulla Sp72, mentre il progetto completo dovrà affrontare questioni ben più complesse: dalla scelta del tracciato alla realizzazione di nuove strade, fino alla ricerca delle risorse economiche necessarie. La zona della Carletta resta la soluzione più papabile, come già annunciato alla fine dello scorso anno, ma nessuna decisione è ancora stata presa.

“In questo momento stiamo lavorando per sfruttare lo svincolo nell’ambito dei cantieri del Centro remiero e della ciclopedonale Brezza. Il primo obiettivo è arrivare entro fine anno all’inversione della carreggiata, ma stiamo già discutendo con Anas anche delle possibili soluzioni per il collegamento definitivo”, spiega Fasoli.

A rendere più urgente la ricerca di un’alternativa sono i cantieri del Centro remiero e della ciclopedonale Brezza, destinati a interessare anche la circolazione lungo il collegamento tra Mandello e Abbadia Lariana. In particolare, i lavori della ciclopedonale comporteranno, in alcune fasi, l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo sulla Sp72, con il rischio di rallentamenti e code soprattutto negli orari di maggiore traffico.

Per alleggerire la provinciale, l’Amministrazione sta valutando con Anas una modifica dell’attuale svincolo di Maggiana, oggi utilizzabile per entrare sulla SS36 verso Sondrio e per uscire dalla superstrada arrivando da nord. L’idea è chiudere temporaneamente l’uscita per chi proviene da Sondrio e trasformare quel collegamento in un ingresso verso Lecco, sfruttando il sottopasso esistente e intervenendo sulla disposizione delle corsie e delle barriere New Jersey.

Una soluzione che, almeno inizialmente, sarebbe riservata ai veicoli leggeri e consentirebbe a una parte degli automobilisti diretti verso sud di evitare il tratto della Sp72 interessato dai lavori. Con meno traffico in quella direzione, diventerebbe inoltre possibile regolare il semaforo dando maggiore priorità ai mezzi provenienti da Lecco. La proposta deve ancora superare le verifiche tecniche e ottenere il via libera di Anas. L’obiettivo del Comune è arrivare alla modifica entro la fine dell’anno, così da poterla utilizzare durante le fasi più delicate dei cantieri.

Fasoli: “Dal 2027 al lavoro sullo svincolo completo”

Ma quella che nasce come una soluzione provvisoria potrebbe rappresentare molto di più. Da anni, infatti, Mandello deve fare i conti con uno svincolo che, pur avendo migliorato l’accessibilità del paese verso Sondrio, non permette di entrare direttamente sulla SS36 in direzione Lecco.

Una limitazione che l’Amministrazione intende superare attraverso un progetto strutturale, distinto dalla modifica prevista per i cantieri. “Dall’inizio del prossimo anno vogliamo metterci di buona lena sul progetto dello svincolo completo – anticipa Fasoli –. È un’opera fattibile, ma molto costosa. Dobbiamo capire chi dovrà cominciare il percorso progettuale e quali saranno i passaggi necessari. Ne stiamo già parlando con Anas”. Se l’inversione della rampa di Maggiana potrebbe offrire un’alternativa immediata alle automobili, il collegamento definitivo dovrà essere utilizzabile anche dai mezzi pesanti, rispondendo alle esigenze delle aziende e del traffico commerciale che interessa Mandello. Sarà necessario, dunque, individuare una soluzione capace di collegare in maniera efficace la superstrada con le diverse zone del paese, senza aggravare le criticità già presenti sulla viabilità interna.

Tra le possibilità che il Comune continuerà a valutare figura la zona della Carletta, già individuata nei mesi scorsi come una delle aree potenzialmente più adatte a ospitare un nuovo accesso alla Statale 36. L’ipotesi prevede uno svincolo in galleria, simile a quello di Dervio, nell’area dove oggi si trova il centro di raccolta. Per renderlo funzionale sarebbe però necessario realizzare una nuova dorsale viaria, intervenendo sui collegamenti tra via Mazzini, via Nazario Sauro, l’area industriale di viale della Costituzione e Strada per Maggiana.

Una soluzione alternativa al vecchio progetto che prevedeva di sfruttare i tornanti di Maggiana, considerati poco adatti soprattutto al transito dei mezzi pesanti. “La Carletta rimane un’opzione, ma dobbiamo ragionare su una soluzione completa, che risponda davvero alle esigenze di Mandello e sia utilizzabile anche dai mezzi pesanti – osserva il sindaco –. Questo significa capire quali strade progettare e realizzare, valutando anche la sostenibilità economica dell’intervento”.

È proprio la necessità di costruire nuovi collegamenti a rendere il progetto particolarmente impegnativo. Il costo non sarebbe infatti limitato alla realizzazione delle rampe sulla SS36, ma comprenderebbe anche le opere necessarie per raggiungerle e distribuire correttamente il traffico. Un investimento ancora da quantificare, per il quale serviranno ulteriori approfondimenti e un confronto con gli enti coinvolti.

San Zenone e Via Risorgimento, il traffico soffoca le strade del centro

Il nodo dello svincolo si intreccia inevitabilmente con quello della circolazione all’interno dell’abitato. Oggi una parte consistente dei veicoli in ingresso a Mandello attraversa strade centrali e di dimensioni contenute, sulle quali si concentrano numerosi spostamenti quotidiani. “San Zenone e via Risorgimento raccolgono già circa tre quarti del traffico in entrata a Mandello – sottolinea Fasoli –. Sono due strade strette, centrali, che rappresentano il fulcro della nostra viabilità. Non possiamo permetterci di continuare a concentrare lì una parte così importante della circolazione”.

Il rischio è che un nuovo svincolo, se non accompagnato da collegamenti adeguati, finisca per riversare ulteriori veicoli proprio sulle vie che oggi presentano le maggiori criticità. Per questo l’Amministrazione vuole affrontare il tema nella sua complessità, individuando percorsi alternativi e valutando anche l’impatto economico delle opere necessarie.

“Dobbiamo trovare soluzioni corrette e complete rispetto alle necessità viabilistiche di Mandello, ma che siano anche concretamente realizzabili dal punto di vista economico”, ribadisce il primo cittadino.

Piano del traffico e nuovi collegamenti: la viabilità da ripensare

A sostenere le future scelte sarà anche il Piano urbano del traffico, per il quale il Comune sta procedendo con un apposito incarico. Lo studio consentirà di analizzare i flussi veicolari, individuare i punti più critici e valutare le possibili alternative alla rete stradale attuale. Il lavoro dovrà necessariamente confrontarsi con le previsioni urbanistiche e con le opere pubbliche da programmare, soprattutto qualora venisse confermata la necessità di realizzare una nuova dorsale di collegamento tra l’abitato e la SS36.

Parallelamente, l’Amministrazione sta portando avanti anche il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), coinvolgendo i settori urbanistica e lavori pubblici per migliorare l’accessibilità degli spazi e dei percorsi comunali. L’intenzione è quindi arrivare a una visione più organica della mobilità cittadina, nella quale il completamento dello svincolo possa inserirsi senza creare ulteriori problemi alle strade esistenti.

La prima prova sul campo sarà la possibile riconfigurazione dell’attuale svincolo entro fine anno per i lavori del Centro remiero e della ciclopedonale. Ma la sfida più importante arriverà dopo: trasformare un collegamento pensato per alleggerire le code dei cantieri in un nuovo svincolo capace di cambiare davvero la viabilità di Mandello.