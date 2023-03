Mandello. Tanti progetti e richieste al Consiglio Comunale dei ragazzi

Sport, ambiente ed educazione civica al centro delle proposte

Dagli incontri con la polizia alle lezioni all’aria aperta, fino alla Giornata ecologica e alla Giornata dello sport. In via di definizione anche una collaborazione con la Torre di Maggiana

MANDELLO – Lezioni all’aria aperta, incontri con la polizia penitenziaria e con la polizia locale, club scolastici pomeridiani. Ma anche installare un distributore d’acqua in palestra, istituire la giornata ecologica e dare vita a una nuova collaborazione con Museo Torre di Maggiana. Queste le idee principali emerse durante il pomeriggio di oggi, lunedì, al Consiglio Comunale dei ragazzi, a cui hanno preso parte gli alunni dell’Istituto ‘A. Volta’ di Mandello. Sono stati loro i veri protagonisti in sala consiliare, prendendo parola ed esponendo ad alta voce pensieri e progetti, guidati dal sindaco dei ragazzi Sofia Airò.

Ad ascoltarli anche il sindaco Riccardo Fasoli e un ospite speciale, Michele Zucchi, sopravvissuto all’eccidio della Divisione ‘Acqui’ a Cefalonia e da pochissimo diventato centenne, che ha raccontato sprazzi della sua preziosa testimonianza ai presenti, accomodandosi poi accanto ai ragazzi. Primo punto in discussione la presentazione dei progetti in corso quali lo svolgimento di lezioni all’aria aperta, al lido o ai giardini pubblici, suddividendo le classi in giorni differenti, e l’intenzione di organizzare un incontro con la polizia penitenziaria in questo secondo quadrimestre, così come un momento dedicato all’operato dei collaboratori scolastici, per aiutare gli studenti a comprendere come non siano solo addetti alle pulizie. Prevista anche la Giornata dello sport.

Tra le richieste avanzate al Comune spiccano la sistemazione dell’area dedicata al salto in lungo, da alcuni anni inutilizzabile; l’impiego degli spazi nell’istituto per organizzare club scolastici pomeridiani a tema, sulla botanica o per il giornalino scolastico, supportati dagli educatori; l’installazione di un distributore d’acqua in palestra, simile a quello già presente in polisportiva, e l’acquisto di nuovo materiale sportivo. Alle istanze il primo cittadino ha così risposto: “Per l’area di salto in lungo sono già in atto contatti tra scuola e Comune per compiere una sistemazione straordinaria nelle prossime settimane. Condivido l’idea di acquistare nuovo materiale per la palestra, per cui c’è il budget del diritto allo studio, purché sia sfruttato. Bisognerebbe capire a quali dare priorità. Rispetto al distributore d’acqua ho già informato Lario Reti: se non fosse possibile inserire quello a muro, ne prevedremo uno a boccioni. Per quanto riguarda le attività pomeridiane, il problema grosso sono gli educatori: servono risorse umane per portarle avanti, anche se siamo interessati e proveremo a garantirle”.

Stabilita anche la data per la Giornata ecologica, divisa in due momenti: il primo avrà luogo il 15 aprile con la pulizia delle spiagge, in concomitanza con il Comune di Abbadia e in collaborazione con i rappresentanti di una onlus che si occupa di pulire litorali e boschi, spiegando come fare ad avere un mondo migliore e senza plastica. Il 4 giugno invece il lavoro di pulizia interesserà le frazioni mandellesi. A fornire guanti e pinze per procedere con le operazioni ci penserà Silea.

In varie ed eventuali espressa la volontà di avviare una collaborazione con Museo Torre di Maggiana, creando una pagina da inserire nel sito internet dell’attrazione. Un progetto ancora da approfondire, ma che potrebbe essere incentrato sulla montagna, più in particolare sulle catene montuose che è possibile ammirare dalla terrazza che sovrasta la fortificazione. Infine, c’è l’intenzione di organizzare un incontro con la polizia locale per spiegare l’educazione civica e fornire suggerimenti su come comportarsi in strada. Su questo punto intervenuto anche il dirigente scolastico Massimiliano Craia: “Non solo educazione civica nelle strade, ma anche in luoghi pubblici e sportivi, essenziali viste i recenti episodi al campo sportivo“.

Un pensiero infine espresso dalla consigliera Luisella Aliprandi e dai ragazzi del consiglio, avente come destinatario Michele Zucchi: “Un onore averlo nel Consiglio Comunale dei ragazzi, e soprattutto aver ascoltato il suo racconto coinvolgente, che non è solo storia, ma un’invincibile speranza a non arrendersi mai, nei momenti più difficili che ognuno di noi dovrà affrontare”.