Mandello. Terremoto in Turchia, in giornata sbarcheranno 4 tonnellate di aiuti

Non è esclusa l’organizzazione di una seconda raccolta

Una volta in Turchia, il materiale sarà dirottato verso uno scalo in prossimità delle aree terremotate

MANDELLO – Sono partiti da Mandello stamattina, portando con sé un carico di speranza per la popolazione colpita duramente dal terremoto in Turchia, due camion colmi di indumenti, coperte, pacchi alimentari e tanti altri beni di prima necessità. 4 tonnellate di aiuti accumulati in questi giorni presso il centro raccolta allestito nella palestra di via Bertola, segno di come la comunità mandellese e non solo si sia mobilitata per mostrare tutta la solidarietà possibile al popolo turco. Ad avviare l’iniziativa, i familiari della cittadinanza colpita e residenti in paese, sostenuta dal Comune e in particolare dall’assessore ai Servizi Sociali Guido Zucchi.

Mentre scriviamo i mezzi sono ormai arrivati a Malpensa, dove la merce sarà caricata sul primo volo alla volta di Istanbul. Qui, il trasferimento su un altro aereo per raggiungere lo scalo più vicino alle zone terremotate, in cui a prendere in carico i beni sarà la Protezione Civile turca. “A livello operativo – interviene l’assessore – della raccolta si sono occupati i mandellesi di origine turca che hanno parenti stretti nei territori colpiti dal cataclisma. I volontari erano comunque a disposizione in caso di necessità, ma sono riusciti a muoversi in autonomia”.

Grande il ringraziamento verso tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, sia donatori che istituzioni. “A un certo punto abbiamo dovuto fermare la ricezione di indumenti e coperte, e ci siamo concentrati sul raccoglimento di materiali per i più piccoli”, prosegue Zucchi. Non da escludere l’avvio di una seconda raccolta, anche se al momento la possibilità non è ancora confermata in via ufficiale: “Chi ha organizzato la raccolta è già in contatto con il Consolato turco per valutarne la fattibilità: intendiamo realizzarla solo se sarà effettivamente possibile partire, così da evitare accumulo di materiale e spreco di sforzi. Già un primo importante obiettivo comunque lo abbiamo raggiunto”.

VIDEO RINGRAZIAMENTO