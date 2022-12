Mandello. Torna ad ‘accendersi’ il Manavello: attesa per la fiaccolata

Domani sera, 23 dicembre, una scia luminosa attraverserà la vetta mandellese

Accesi come di consueto cometa e albero, per un evento che i cittadini attendono da due anni, organizzato da GAL Luzzeno

MANDELLO – Insieme alla sfilata dei carri, è una delle iniziative clou del ‘Magico Natale’ mandellese, e proprio come lei si fa attendere dal 2019: stiamo parlando della fiaccolata sul Manavello, tradizionalmente svolta il 23 dicembre, l’Antivigilia, quando in tutto il territorio lecchese è possibile, alzando lo sguardo, ammirare sui monti del circondario lunghissime scie che puntano verso le sommità delle cime più note. Un appuntamento annullato lo scorso anno per contenere l’alto rischio di assembramenti, e che non ha avuto luogo nel 2020 sempre causa pandemia, pronto ora a ritornare a splendere grazie, come sempre, all’organizzazione del GAL Luzzeno.

Il ritrovo è programmato intorno alle ore 19.30-20.00 a Rongio, e saranno circa 200-250 fiaccole, rigorosamente a led per evitare incidenti, a partire per raggiungere la vetta del Manavello. I partecipanti impiegheranno all’incirca un paio d’ore per arrivarci e, terminato il cammino, saranno accese come da tradizione la cometa e l’albero, precedentemente allestiti, che illumineranno la cima mandellese ogni giorno fino al 6 gennaio, dalle ore 17.00 fino alla mattinata seguente.

