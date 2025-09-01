Mandello. Torna il Festival Vivi Sostenibile

Tre giorni tra cultura, solidarietà e buon cibo

Dal 5 al 7 settembre

MANDELLO DEL LARIO – Sta per tornare il Festival Vivi Sostenibile, la festa annuale promossa dalla Cooperativa Mondo Equo e dall’Associazione Equosolidale Lecco ODV. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dei Comuni di Lecco, Calolziocorte e Mandello del Lario, sedi delle botteghe del commercio equo e solidale della cooperativa. L’edizione di quest’anno si terrà il 5, 6 e 7 settembre in Piazza Mercato a Mandello del Lario.

In programma incontri stimolanti dedicati all’approfondimento di temi attuali e culturali, pranzi e cene a base di prodotti del commercio equo e solidale e di piccole realtà produttive lecchesi, musica dal vivo e tanti banchetti tematici per scoprire e conoscere da vicino realtà locali e nazionali impegnate nell’economia solidale, nella promozione della cultura, nella tutela della pace e del bene comune.

“Il programma è ricchissimo e variegato. Si parlerà di Gaza e delle principali emergenze internazionali con il contributo di Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Don Andrea Zolli e il Comitato lecchese Stop al Genocidio” spiegano gli organizzatori.

Spazio anche a temi come il reinserimento lavorativo dei detenuti, la finanza etica, il cacao del Togo, il caffè del Perù, le curiosità sui formaggi locali e i cosmetici equosolidali ed ecologici Natyr, con un approfondimento sull’autoproduzione di prodotti di bellezza.

Non mancheranno momenti di svago all’insegna della solidarietà, come il torneo di burraco, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Verrà esposta una significativa mostra di disegni dei bambini di Gaza: HeArt. Per maggiori informazioni: www.mondoequo.it

PROGRAMMA-VIVI-SOSTENIBILE