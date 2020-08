Mandello, ultimi lavori al ‘roccione’: la provinciale chiude per tre notti

Da questa sera a giovedì la provinciale a Mandello chiude dalle 21.30 alle 6

Sono gli ultimi lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa all’ingresso del paese

MANDELLO – “Questa sera, domani e giovedì chiuderemo alle 21:30 alle 6 per gli

ultimi 3 giorni la Sp72 in località canottieri per terminare la posa delle protezioni necessarie all’esecuzione delle restanti operazioni di messa in sicurezza”.

Lo fa sapere il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, in merito agli interventi in corso al ‘roccione’, la parete che sovrasta la provinciale all’ingresso del paese, arrivando da Abbadia.

“Saranno probabilmente necessari anche i primi tre giorni della prossima settimana, da lunedì a mercoledì. Le fasi successive (disgaggiamento con posa delle nuove reti) saranno svolte senza intralciare il traffico – prosegue il sindaco – Soltanto negli ultimi interventi alla base della parete potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità che, se necessarie, saranno comunicate”.