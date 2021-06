Ticket in vista per i non residenti sulle spiagge Falck e Poncia a Mandello

Già previsto al lido, sarà esteso dalla prossima settimana alle altre aree

MANDELLO – Quello appena cominciato sarà l’ultimo fine settimana di utilizzo gratuito delle spiagge di Mandello, almeno per i non residenti: dal prossimo weekend, infatti, anche per la spiaggetta Falck e per lo spazio della Poncia si prevedrà il pagamento di un ticket, così come già avviene al Lido, in gestione alla Canottieri Moto Guzzi.

Dovrebbe infatti entrare nel vivo dalla prossima settimana l‘accordo tra Comune e i gestori del chiosco al centro dei giardini, per la gestione dell’area verde affacciata al lago (le cosiddette ‘dune’), della spiaggia Falck e della foce del torrente Meria, concesse dell’Autorità di Bacino. Il contributo massimo richiesto, per ‘spese di vigilanza e sanificazione’, sarà di massimo 5 euro, con l’esenzione dei residenti a Mandello, degli over 65 e bambini.

Una misura con la quale l’amministrazione comunale della cittadina lariana intende contrastare i disagi e il degrado (abbandono di rifiuti, problemi di ordine pubblico) già visti in passato.

Proprio per garantire la sicurezza, così come lo scorso anno, oltre alle transenne per dividere gli spazi dei giardini da quelli dedicati ai bagnanti, il Comune ha assoldato degli agenti di vigilanza privata che già da questo fine settimana monitoreranno la zona dei giardini e le spiagge. Un impegno economico che per ora grava sul municipio (per circa 13 mila euro) e poi sui futuri gestori degli spazi.