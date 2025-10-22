Mandello. Un corso di autodifesa femminile inaugura “Non solo 25 novembre”

Quattro incontri gratuiti per promuovere sicurezza e consapevolezza personale

A organizzarlo il Comune in collaborazione con la Fighters Factory ASD di Abbadia Lariana

MANDELLO – Sarà un corso di autodifesa femminile a inaugurare la rassegna “Non solo 25 novembre”, il ciclo di appuntamenti promossi dal Comune di Mandello del Lario in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fighters Factory ASD di Abbadia Lariana, sarà condotta dall’istruttore Alberto Ferrari, cintura nera III° Dan di Ju Jitsu e docente con esperienza ventennale. Il corso si articolerà in quattro incontri, in programma il 5, 12, 19 e 26 novembre alle ore 20.45, presso la sala polifunzionale del Lido di Mandello del Lario.

La partecipazione è gratuita, ma limitata a un massimo di 25 persone, con precedenza alle residenti e età minima di 16 anni. Le iscrizioni apriranno sabato 25 ottobre alle ore 10.30 e dovranno essere effettuate online compilando il modulo disponibile al link ufficiale del Comune: https://forms.office.com/r/B8YfazL1uK.

“Abbiamo scelto di riproporre questo corso per promuovere una maggiore sicurezza e consapevolezza personale, offrendo alle partecipanti strumenti utili per affrontare situazioni di possibile rischio – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera –. L’esperienza positiva dello scorso anno, unita al forte interesse dimostrato dalla cittadinanza, ci ha confermato il valore di iniziative come questa”.

Il corso rappresenta il primo appuntamento del calendario “Non solo 25 novembre”, una rassegna che intende coinvolgere la cittadinanza in momenti di formazione, riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, nella convinzione che la prevenzione passi anche attraverso la consapevolezza e l’autodeterminazione.