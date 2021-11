Entro il 12 novembre si raccolgono le iscrizioni al corso di italiano per stranieri

Proposto dal CPIA di Mandello in collaborazione con il Comune e con Les Cultures

MANDELLO – Quest’anno, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di Mandello e con l’associazione Les Cultures, viene riproposto dal CPIA Fabrizio De Andrè di Lecco il corso per adulti cittadini di Paesi Terzi.

“E’ un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da realizzarsi nell’ambito del progetto ‘fami- conoscere, apprendere e comunicare per vivere l’integrazione’, piano regionale per la formazione civico-linguistica” spiega l’assessore comunale Doriana Pachera.

Il corso verrà fatto in presenza per un totale di 100 ore più 20 di accompagnamento.

Al termine del corso i partecipanti potranno essere ammessi all’esame per il livello A2, livello che serve per sostenere l’esame per la carta di soggiorno. Il corso è interamente gratuito e si terrà presso il centro diurno c/o la Biblioteca Comunale nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 a partire da martedì 16 novembre 2021.

In caso di necessità sarà predisposto un servizio di baby sitting. Le iscrizioni si raccolgono dal 28 ottobre al 12 novembre 2021 allo sportello adulti del Comune di Mandello del Lario in via Manzoni 44/3 ( biblioteca) dalle ore 10 alle 13 escluso il giovedì.

IL VOLANTINO DEL CORSO