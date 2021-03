Pubblicato oggi il trailer del lavoro firmato dal regista Yuri Palma

“Una storia raccontata da più voci, è stato bellissimo vedere cosa la fabbrica rappresenti per Mandello”

MANDELLO – C’è tanta attesa per il nuovo documentario sui Cent’anni di storia della Moto Guzzi di Mandello. Poco fa è stato pubblicato il trailer del lavoro commissionato dal Comune di Mandello al regista lecchese Yuri Palma.

Quello che ne è uscito è un racconto di oltre venti minuti, una storia narrata da più voci: “La bellezza è che per quanto il documentario parli della storia della casa motociclistica di Mandello non si parla mai propriamente di moto – dice il regista -. Il racconto mette in primo piano le persone che hanno fatto parte di questa storia centenaria: dai piloti, alle corse, agli operai, ai capi fabbrica, alla gente di Mandello. Abbiamo raccolto le interviste di oltre 40 persone, pensate che il girato, senza tagli, è di oltre 6 ore”.

Ti aspettavi di raccogliere così tanto materiale? “Premetto che di moto non ne sapevo molto, così come sapevo poco della storia della Moto Guzzi ma è stato bellissimo vedere cosa rappresenta questa fabbrica per il suo paese. La Moto Guzzi è una parte importante e si identifica con la storia di Mandello, anche per chi guzzista non è. Scavando ho scoperto storie e aneddoti molto particolari e questo è stato l’aspetto più soddisfacente di questo documentario”.

Lo stesso regista si è presto appassionato a questa storia, il lavoro sarà pronto tra qualche giorno, mancano solo alcune rifiniture: “Non è il primo documentario che realizzo, devo dire che mi piace molto questo tipo di narrazione e spero di realizzarne altri. Per quanto riguarda il lavoro sulla Moto Guzzi, per mettere in ordine l’enorme mole di materiale, sono partito dal presente per andare piano piano a ritroso sulla scia dei racconti. Volutamente ci sono solo immagini girate da zero e non sono state utilizzate immagini d’epoca per affidare la storia alle sole parole. Credo che il bello del documentario è che sarà molto interessante anche per chi di Moto Guzzi sa poco o nulla…”.

Per il momento possiamo solo lasciarci incuriosire dal trailer, ma tra pochi giorni potremo fare un tuffo nella centenaria e gloriosa storia della Moto Guzzi.