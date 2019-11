Mandello, un nuovo telo (più grande) per il cinema al De André

Acquisto della Pro Loco, sostituirà il vecchio telo per le proiezioni

Ecco i prossimi film in programma al cineteatro di Mandello

MANDELLO – Una sorpresa in vista per il pubblico del De André: la Pro Loco, gestore del cineteatro comunale, ha recentemente acquistato un nuovo telo da proiezione, più grande di quello attualmente utilizzato, per le serate dedicate al cinema.

Il telo è ampio 8×5 metri ed è frutto di un investimento di 15 mila euro della Pro Loco. “E’ già arrivato e nei prossimi giorni sarà installato – spiega Rinaldo Citterio, coordinatore della Pro Loco – abbiamo un buon proiettore e con il nuovo telo migliorerà ulteriormente la qualità degli spettacoli. Vedremo se mantenere anche quello ‘vecchio’ , magari utilizzandolo per le manifestazioni”

Una bella novità per gli spettatori mandellesi. In arrivo anche i prossimi titoli sia per il weekend che per la rassegna del giovedì.

I prossimi appuntamenti

Questo venerdì alle 21 (sabato e lunedì alla stessa ora) al De André c’è il film di Claudio Bisio e Sergio Rubini “Se mi vuoi bene”

Il prossimo fine settimana sarà invece la volta del comico Alessandro Siani con “Il giorno più bello del mondo” (sabato 30, domenica 1 e lunedì 2 dicembre dalle 21)

Per la rassegna cinematografica, invece, questo giovedì è in programma “Ad Astra” di Brad Pitt e il giovedì’ successivo (21 novembre) arriva l’ultimo di Tarantino “C’era una volta a Hollywood”.

Infine, doppio appuntamento per i bimbi e i loro genitori, domenica 1 dicembre (alle 15 e alle 17)con il film d’animazione “Angry Bird 2”