Alla scuola media Volta di Mandello sarà interrata una capsula di ricordi

La apriranno tra vent’anni i futuri mandellesi. Cosa metterci all’interno?

MANDELLO – Viaggiare nel tempo? Una missione ancora impossibile per gli umani ma non per gli oggetti, se ben conservati: così, ‘viaggeranno’ fino al 2042 testimonianze e cose che saranno riposte nella capsula che nei prossimi giorni sarà interrata dagli studenti della scuola Volta di Mandello nel giardino vicino all’istituto.

A suggerire l’iniziativa è stato il consigliere comunale Luisella Aliprandi ed è stata colta con entusiasmo dall’associazione dei genitori Fuori Classe.

Una capsula che sarà aperta dai futuri mandellesi che potranno così fare un salto indietro di vent’anni grazie ai ricordi che saranno inseriti all’interno dai ragazzi. Per deciderne il contenuto, l’associazione ha già lanciato un sondaggio on line.

Una foto degli studenti partecipanti e della scuola? Dei libri di testo oppure un quotidiano con notizie locali? Oppure ancora una mascherina? Diversi sono già i suggerimenti arrivati. Le risposte vagliate dai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si occuperanno di reperire e preparare gli oggetti che verranno messi nella capsula del tempo.