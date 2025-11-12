Mandello, una serata di musica e solidarietà per Fondazione Telethon

Appuntamento sabato 15 novembre al Teatro San Lorenzo

MANDELLO – La musica incontra la solidarietà in una serata tutta dedicata a Fondazione Telethon, in programma sabato 15 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro San Lorenzo di Mandello del Lario.

Sul palco si alterneranno tre gruppi che proporranno un viaggio musicale dagli anni ’60 ai giorni nostri: The Concrete Band, con il loro sound energico e coinvolgente;

Errata Corrige, gruppo interamente femminile che porta sul palco talento e passione;

Rèunion di Catene a Bordo, con un repertorio che unisce esperienza e grande entusiasmo.

L’iniziativa, nata dal desiderio di unire arte e beneficenza, è promossa dall’Associazione La Compagnia del Pontile di Mandello del Lario, coadiuvata dal Teatro San Lorenzo APS Oratori e dalla Pro Loco di Mandello.

Un ringraziamento speciale va a Mons. Giuliano Zanotta per la disponibilità e il sostegno. Una serata per divertirsi, emozionarsi e contribuire a una causa importante: sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon. La serata è patrocinata dal Comune di Mandello del Lario. Presenta la serata Giustino Comi. L’ingresso è libero con offerta a favore della Fondazione Telethon.