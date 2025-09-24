Mandello, un’estate da oltre 90 eventi. Quasi 3000 accessi nel nuovo Infopoint

La stagione estiva 2025 ha offerto un calendario ricco e partecipato

L’assessore Nessi: “Guardiamo con fiducia alle prossime estati”

MANDELLO – Un’estate intensa e vibrante quella vissuta a Mandello nel 2025, con oltre 90 eventi che hanno animato il paese e le sue frazioni, confermando la capacità del territorio di coniugare cultura, sport, musica e tradizione. Il calendario mensile, promosso dall’Amministrazione comunale e arricchito dal contributo di associazioni e realtà locali, ha offerto proposte adatte a tutte le età e ai diversi interessi.

Il mese di giugno ha inaugurato la stagione con la prima edizione della Sagra della Tradizione Lariana, tre giorni dedicati a gastronomia, cultura e solidarietà, che hanno animato la zona a lago. In concomitanza, è stata aperta la mostra “Velocità e visione”, omaggio all’ingegner Carcano, geniale progettista del Novecento, rimasta visitabile per tutta l’estate lungo il Viale dei Giardini.

Non sono mancate le serate di danza e musica in Piazza Italia, i cinema all’aperto, e i concerti che hanno spaziato dai percorsi musicali “Armonie d’amore” e “È già ieri” al Palio Canoro della Provincia di Lecco, passando per le esibizioni di Bandhita, BKG e lo show di Max Corfini, fino alla tappa locale del Festival di Bellagio e del Lago di Como.

Ad agosto, Mandello ha festeggiato il Santo Patrono con i tradizionali fuochi d’artificio sul lago e momenti di convivialità, affiancati da fiere e mercatini che hanno richiamato cittadini e turisti. Sul fronte sportivo, grande partecipazione per triathlon, aquathlon e Traversata del Lario, mentre settembre si chiuderà con il Trail Grigne Sud.

Il momento clou della stagione è stato senza dubbio l’Italian Motor Week, che dall’11 al 21 settembre ha reso Mandello protagonista internazionale. Cuore della manifestazione, il Motoraduno Città della Moto Guzzi ha registrato 43.872 visite, con una significativa presenza di pubblico straniero (24,3% secondo Confcommercio Lecco).

Parallelamente, ha preso piena operatività la nuova casetta Infopoint, posizionata sul Viale dei Giardini: in soli quattro mesi ha accolto oltre 2.700 accessi, confermandosi un hub informativo per turisti italiani e stranieri. A partire dal 15 settembre l’Infopoint, riconosciuto dalla Regione Lombardia e di carattere stagionale, ha iniziato a osservare un orario ridotto, rimanendo aperto solo nei fine settimana e nei giorni festivi.

“Questa stagione estiva ha confermato la capacità di Mandello del Lario di proporre un calendario ampio e partecipato e di accogliere in modo efficace i visitatori – ha dichiarato l’assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi – La nuova sede dell’ufficio turistico e il grande lavoro delle associazioni ci permettono di guardare con fiducia alle prossime stagioni”.