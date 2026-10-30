Mandello, un’iniziativa per dare una seconda vita ai giochi in scatola

A Mandello del Lario torna il progetto dell’Ordine della Civetta pensato per il riutilizzo dei vecchi giochi in scatola

“Mettere ancora in gioco” i vecchi passatempi per la lotta contro lo spreco

MANDELLO DEL LARIO- Nostalgia e divertimento, le due corde a cui fa appello l’iniziativa “Scambio Giochi: ri-usare è un modo per non sprecare” promossa dal Comune di Mandello del Lario in collaborazione con l’Ordine della Civetta, il gruppo degli amanti dei giochi in scatola.

L’obiettivo è quello di ridare vita a tutti quei giochi che finiscono in cantina accumulati l’uno sopra l’altro o, peggio ancora, con sgomento dei più sfegatati, in discarica. Per questo motivo l’Ordine della Civetta ha organizzato l’evento “Scambio Giochi” previsto per sabato 31 ottobre presso l’Atelier Creativo della Scuola Secondaria di primo grado A.Volta (Via Risorgimento 31) dalle ore 15:00 alle 17:00. Durante il pomeriggio sarà possibile scambiare giochi, donarli, accaparrarseli o rimanere a giocare con altri appassionati.

Tutti i giochi sono benaccetti: in scatola o di società, carte da gioco o da collezione, album di figurine, lego e costruzioni, console, videogiochi e tutti i giochi per neonati in legno, plastica o elettronici.

Non verranno accettati invece peluche, bambole, libri, fumetti e giochi incompleti o non funzionanti.

Il regolamento è disponibile sul sito del Comune www.comune.mandello.lc.it.

“L’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario invita il pubblico a partecipare all’iniziativa per poter contribuire al riuso, elemento centrale nell’attualità”, ricorda l’Assessore alla Cultura Doriana Pachera.

In vista della giornata di Halloween, per chi parteciperà all’iniziativa è inoltre previsto un omaggio a tema.