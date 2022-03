Si organizza l’accoglienza a Mandello per gli ospiti ucraini, in campo i servizi sociali

Avviata la raccolta di viveri nei supermercati, centinaia di chili di materiale raccolti

MANDELLO – Sono una ventina al momento i profughi ucraini ospiti di famiglie a Mandello: si tratta di sette adulti, altrettanti giovani e di sei bambini sotto i 10 anni.

“La Struttura dei Servizi SociaRli di Mandello sta organizzando due azioni con l’obiettivo di dare la massima efficacia nel risultato – spiega l’assessore comunale Guido Zucchi – gli operatori sono aggiornati sulle disposizioni di legge da seguire dal momento di arrivo a Mandello degli stranieri, stanno raccogliendo le disponibilità di alloggio e di volontariato per qualsiasi attività e intervengono nel primo aiuto di emergenza. Il loro intervento continuerà per tutto il tempo che sarà necessario”.

Inoltre, spiega l’assessore, “si sta preparando l’accesso alle scuole dell’infanzia e primarie, lezioni di lingua italiana, attività di aggregazione, ed altro. Nell’ottica di ottimizzare in particolare le risorse ma anche le attività di aggregazione ed istruzione, ci teniamo in costante contatto con Abbadia e Lierna”.

I cittadini che vogliano collaborare all’accoglienza possono contattare la struttura attraverso un messaggio e-mail (str.1@mandellolario.it oppure ass.sociale@mandellolario.it) con nome, cognome, telefono ed una breve descrizione del motivo del contatto (semplicemente: “sto aspettando l’arrivo di…”;”metto a disposizione alloggio…”; “se serve, posso essere utile come insegnante di italiano e interprete dall’inglese, oltre che come animatrice”).

Nel frattempo ieri, martedì, è iniziata una raccolta di materiali che verranno imballati e consegnati alla Comunità Montana della Valsassina, che nello specifico coordina tutte le attività di co-progettazione in campo sociale e sanitario per i comuni da Abbadia a Colico e tutta la Valsassina.

“Sono stati già raccolti 300 chili di pasta, 100 chili di riso, oltre 100 chili di biscotti secchi e brioches, 6 scatoloni igiene personale, 1 scatolone igiene bimbi, 2 scatoloni alimenti bimbi – fa sapere l’assessore – questa mattina è stata attivata la raccolta all’Iperal, A&O, Eurospin e Conad. Cercheremo di organizzarci anche nei negozi di vicinato per coinvolgerli direttamente. Agire rapidamente è indispensabile, va però evitata la confusione come la raccolta di materiali poi ingestibili nel trasporto, nella distribuzione finale. Con la raccolta dell’usato in tanti, anche in buona fede, consegnano prodotti che sono in realtà non sono utilizzabili”.