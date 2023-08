Mandello. Via Parodi chiusa per un mese, dal civico 1 al 7

Lavori all’allaccio della fognatura fino al 3 settembre

Divieto di transito a veicoli e pedoni dalla rotonda vicino all’ACI fino a Piazza della Repubblica

MANDELLO – Era stata chiusa questo lunedì, e lo resterà per più di un mese, fino al 3 settembre, via Parodi a Mandello. Dal civico 1 al 7 sono in corso dei lavori per riparare l’allaccio fognatura da parte di Lario Reti Holding.

In conseguenza agli interventi, istituita la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, e anche pedonale nel tratto interessato, compreso tra la rotonda vicino all’ACI fino a Piazza della Repubblica.