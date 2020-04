Mandello, volontari al lavoro per consegnare le mascherine ‘porta a porta’

A Mandello si consegnano 12 mila mascherine, due per famiglia

I volontari della protezione civile le portano casa per casa

MANDELLO – E’ iniziata domenica mattina la consegna ‘porta a porta’ delle mascherine a Mandello del Lario: il compito è affidato ai volontari della Protezione Civile, circa una ventina, che si sono suddividi le zone del paese per portare i dispositivi di protezione nelle case dei mandellesi. Con loro l’assessore e vicesindaco Serenella Alippi.

In tutto sono 12 mila le mascherine nelle disponibilità del Comune che ne ha assegnate due a famiglia, per un totale di 6 mila nuclei familiari. La scelta dell’amministrazione comunale, vista la loro non semplice reperibilità, è stata quella di attendere qualche giorno prima della distribuzione della mascherine, per averne in un numero sufficiente.

Il municipio ha ringraziato Fondazione Comunitaria Lecchese, Protezione Civile, gruppo di associazioni Lo sport per la Vita e alcuni cittadini che le hanno donate al comune.

Secondo il bollettino di domenica, i casi attualmente positivi di Coronavirus in paese sono 13, di cui sei ricoverati in ospedale. Sono nove invece le persone guarite, 11 le morti registrate in paese. Al di la dei numeri ufficiali, sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli “è evidente che i casi totali sono molti di più e non certificati: restiamo a casa soprattutto in caso di sintomi influenzali”