Marciapiede in via Manzoni a Mandello: proseguono i lavori

Arretrato il muro monumentale del ‘Villone’

Attualmente interessato dai lavori il tratto vicino all’incrocio con la sp72

MANDELLO – Proseguono a pieno ritmo i lavori per allargare la strada e realizzare un nuovo marciapiede in via Manzoni a Mandello. Concluso l’arretramento del muro monumentale di un metro e mezzo che delimita l’Istituto Santa Giovanna Antida, detto anche ‘Villone’, spostato e ricostruito esattamente come si presentava prima dell’intervento.

“Più che un un’opera pubblica possiamo definire i lavori una sorta di restauro conservativo – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri – perché i muri che andremo a toccare lungo la strada non dovranno essere demoliti ma smontati, per poi essere successivamente ripristinati com’erano allo stato iniziale. Per renderlo possibile, ciascun pezzo va numerato. Come da prescrizione sarà un lavoro lungo, che contiamo di terminare entro tarda primavera o al più tardi inizio estate, asfaltatura compresa”.

Attualmente gli interventi stanno procedendo sul tratto di Via Manzoni in prossimità della Sp72, e stanno interessando il muro storico di una proprietà privata, per il quale si seguirà lo stesso modus operandi della precedente barriera. “Tra tutti i muri da spostare, il meno complicato sarà quello della biblioteca – prosegue l’assessore -. Fino alla fine di gennaio confidiamo nel bel tempo per poter andare avanti con i lavori”.

Complessivamente l’opera di allargamento riguarderà la via dal semaforo posto all’incrocio della Sp72 fino al lago, e costerà 350 mila euro.