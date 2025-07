Mattinata di divertimento al Ninjasplash per i ragazzi del Summer camp

Un’ottantina di giovani parte dell’Unione sportiva Derviese nel parco divertimenti

“Grazie al Comune per aver concesso l’ingresso gratuito”

DERVIO – I ragazzi del Summer camp dell’Unione sportiva Derviese hanno passato una giornata di divertimento al Ninjasplash di Dervio.

Un’ottantina di ragazzi che partecipano all’iniziativa promossa dall’associazione sportiva per l’estate hanno passato la mattinata nel parco divertimenti acquatico del Comune di Dervio.

Proprio l’associazione sportiva derviese per voce del vicepresidente Danilo Menatti ha ringraziato “l’Amministrazione comunale per aver concesso l’ingresso gratuito ai ragazzi dell’Unione sportiva derviese che partecipano al Summer camp. E’ stata una mattinata che ha entusiasmato e divertito i giovani. Ringraziamo il Comune per la collaborazione e il supporto”.