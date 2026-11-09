Mercatini di Natale di Montreux, in gita con il Comitato Gemellaggi di Abbadia

Il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana organizza una gita natalizia sulle sponde del Lago di Ginevra

Le iscrizioni ai Mercatini di Montreux sono aperte fino al 26 novembre

ABBADIA LARIANA – Luminarie, profumo di spezie, cioccolato svizzero e vin brulé passeggiando tra più di 150 casette di legno e a fare da sfondo il Lago di Ginevra.

È così che il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana invita ad unirsi alla gita prevista per sabato 5 dicembre ai Mercatini di Montreux. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno, ma con una novità: la slitta di Babbo Natale, alle 16:00 volerà sopra al lago di Ginevra regalando ai partecipanti uno spettacolo magico.

La gita si prospetta come la perfetta giornata natalizia avvolta dalla luce calda delle luminarie e dal profumo di spezie mischiato a quello del cioccolato svizzero e del vin brulé. Non solo si potranno acquistare i regali di Natale, ma anche scoprire pezzi di artigianato unici e specialità gastronomiche tradizionali come la fondue e i famosi rösti.

Il viaggio, programmato per sabato 5 dicembre, partirà con il ritrovo delle 5:30 in largo dei Pini (sul retro del Park Hotel) e si concluderà con il rientro previsto per le 21:30 circa. Il contributo per la partecipazione è di 64 euro per i non iscritti al Comitato e di 59 euro per gli iscritti. La quota prevista per i minori di 15 anni invece è di 25 euro.

Compresi nel prezzo ci saranno: il viaggio in bus GT, il pedaggio autostradale e l’assicurazione medica di viaggio.

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 26 novembre al numero 333 366 7771 o alla mail comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it.

Il numero minimo previsto per la gita è di 40 persone, ma qualora non dovesse essere raggiunto, il viaggio verrà annullato e la cifra totalmente restituita. Per coloro che invece rinunciano entro il 20 novembre, l’organizzazione tratterrà il 20% della quota che si alzerà al 50% per coloro che rinunciano entro il 28 novembre.

Chi invece non parteciperà alla gita, ma ha comunque prenotato vedrà trattenuta l’intera quota.