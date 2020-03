Messa in streaming ad Abbadia, la Quaresima inizia in ‘quarantena’

Trasmessa con una diretta Facebook la messa celebrata ad Abbadia

Appello dei vescovi lombardi: “Riapriamo la partecipazione alle messe feriali”

ABBADIA – La Quaresima inizia a ‘porte chiuse’: così, se le celebrazioni religiose sono sospese per rischio diffusione Coronavirus, alcune parrocchie lecchesi si stanno organizzando per garantire comunque ai fedeli di assistere alle celebrazioni, seppur non dai banchi delle chiese.

Ad Abbadia Lariana il nuovo parroco, Don Fabio Molteni, ha deciso di dire la messa di sabato pomeriggio e di trasmetterla in diretta attraverso la pagina Facebook della parrocchia. “E’ decisamente curioso celebrare una messa senza nessuno” ha sottolineato il parroco nella sua omelia.

Si trattava della prima messa della Quaresima, “un periodo dell’anno senza feste – ha ricordato il sacerdote- di penitenza e di sacrificio” quasi uno specchio dell’attuale situazione vissuta da lecchesi e lombardi, tra le ristrettezze imposte dalle misure di contenimento del virus, che proseguiranno per un’altra settimana.

Anche la messa di domenica mattina del vescovo Oscar Cantoni, celebrata a Como, è stata trasmessa attraverso un’emittente locale. Lo stesso è accaduto a Milano, dove il cardinale Mario Delpini ha celebrato a ‘porte chiuse’ la funzione nella Cripta dei Canonici del Duomo, trasmessa in diretta dai Rai 3 con la collaborazione del Tgr Lombardia.

Nel frattempo tutti i vescovi lombardi hanno chiesto alla Regione, in una lettera comune, di poter riaprire le chiese al pubblico almeno per le funzioni durante la settimana.

La lettera:

“La Conferenza episcopale lombarda, fermo restando la volontà di continuare a collaborare con le istituzioni, chiede alla Regione Lombardia, così come già possibile per matrimoni e funerali, di considerare la partecipazione alle Messe feriali dei cittadini cattolici lombardi, che a differenza delle celebrazioni festive non costituiscono una forma di assembramento”.

Seguono le firme dei vescovi di

Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano

Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo

Marco Busca – Vescovo di Mantova

Oscar Cantoni – Vescovo di Como

Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano

Daniele Gianotti – Vescovo di Crema

Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi

Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona

Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia

Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia