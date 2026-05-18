Mito, teatro e musica: il Galileo Galilei di Colico porta in scena l’antica Grecia

Gli studenti delle classi prime protagonisti all’Auditorium di Colico con una rappresentazione ispirata al libro di Giuseppe Zanetto

Emozionante l’incontro con l’autore e il finale affidato all’orchestra dell’istituto

COLICO – Mercoledì 13 maggio, l’Auditorium comunale di Colico si è trasformato in un suggestivo viaggio nell’antica Grecia grazie agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Galileo Galilei, protagonisti di una coinvolgente rappresentazione teatrale ispirata al libro “In Grecia. Terra di miti ed eroi” dello scrittore Giuseppe Zanetto.

Nel corso dell’anno scolastico, i ragazzi hanno letto, approfondito e analizzato il volume, lasciandosi trasportare dai racconti, dai miti e dalle emozioni narrate dall’autore. Il libro racconta infatti il viaggio compiuto dallo stesso Zanetto insieme ai suoi nipoti attraverso la Grecia, tra luoghi leggendari, memoria storica, cultura e scoperta.

La serata del 13 maggio ha rappresentato il momento conclusivo di questo percorso didattico e culturale. Gli studenti hanno saputo dare vita alle pagine del libro con entusiasmo, sensibilità e impegno, portando in scena personaggi, atmosfere e racconti dell’antica civiltà greca attraverso dialoghi, letture sceniche e interpretazioni curate nei dettagli.

Particolarmente significativo ed emozionante è stato l’incontro con Giuseppe Zanetto, presente all’evento insieme ad alcuni dei nipoti che avevano condiviso con lui il viaggio narrato nel libro.

Per gli studenti si è trattato di un’occasione speciale e unica: poter conoscere direttamente l’autore e ascoltare racconti, aneddoti e riflessioni legati all’esperienza vissuta ha reso ancora più autentico e coinvolgente il lavoro svolto durante l’anno scolastico.

L’iniziativa ha messo in evidenza quanto la lettura possa trasformarsi in un’esperienza concreta, viva e condivisa, capace di unire scuola, cultura ed emozioni in un dialogo tra generazioni.

A chiudere la serata, in un clima di grande partecipazione e soddisfazione, è stata l’esibizione dell’orchestra dell’istituto, che ha regalato al pubblico un intenso momento musicale eseguendo l’Inno d’Italia.

Un finale solenne e coinvolgente che ha raccolto i calorosi applausi del pubblico presente e ha suggellato una serata ricca di cultura, passione e partecipazione.

Ma gli appuntamenti teatrali del Galileo Galilei non terminano qui. Gli studenti torneranno infatti sul palco il 27 e il 28 maggio, alle ore 20.45, con una nuova rappresentazione teatrale dedicata alla Divina Commedia dal titolo “Dall’Inferno al Paradiso con Dante”.