Monte Piazzo, variante ancora da definire: prime ipotesi attese entro fine anno

Entro fine anno potrebbero arrivare le prime ipotesi, ma non c’è una scadenza vincolante

Ancora da individuare il tracciato più idoneo, che dovrà successivamente essere approvato e finanziato

COLICO – Potrebbero arrivare entro la fine dell’anno le prime proposte progettuali per la variante della galleria Monte Piazzo, lungo la SS36. Lo studio di fattibilità affidato da Anas è ancora in corso e dovrà individuare l’alternativa più adatta a superare le criticità legate al movimento franoso che interessa il versante del Monte Legnoncino. Non è stata tuttavia fissata una scadenza vincolante per la conclusione di questa fase.

A chiarirlo è la stessa Anas che, interpellata sullo stato degli approfondimenti, ha spiegato che si procederà con la presentazione dei progetti per scegliere la soluzione più idonea, la quale dovrà essere approvata e finanziata. Prima di arrivare alla realizzazione dell’opera resteranno dunque da affrontare diversi passaggi, a partire dalla scelta del tracciato, mentre costi e tempi di costruzione sono ancora da definire.

Le ipotesi sul tavolo erano state illustrate lo scorso 7 luglio all’Auditorium Ghisla di Colico, durante un incontro pubblico nel quale Matteo Giuseppe Castiglioni, responsabile della Struttura Territoriale Lombardia di Anas, aveva annunciato l’affidamento dello studio a una società di ingegneria milanese.

Due gli scenari da valutare: il primo prevede una variante circoscritta alla galleria Monte Piazzo, spostando il tracciato all’esterno della porzione più attiva del corpo franoso; il secondo contempla invece un intervento di maggiore portata, che potrebbe interessare anche la galleria di Dervio, aggirando completamente l’area soggetta al movimento del versante.

In quell’occasione Anas aveva indicato un periodo compreso tra ottobre e dicembre 2026 per conoscere i primi risultati. Un orizzonte temporale che rimane indicativo: la decisione sarà legata agli esiti delle verifiche tecniche e geologiche, necessari per individuare la soluzione più sicura e concretamente realizzabile.

La ricerca di un’alternativa nasce dalle caratteristiche geologiche del Monte Piazzo, interessato da decenni da una deformazione gravitativa profonda, un fenomeno che provoca il lento spostamento di un’ampia porzione del versante. La galleria, lunga circa 2,5 chilometri e realizzata negli anni Settanta, ha iniziato a mostrare i primi segnali di sofferenza strutturale nel 1986. Una fase particolarmente critica si è verificata tra il 2000 e il 2001, in concomitanza con importanti eventi alluvionali, rendendo necessari nel tempo numerosi lavori di consolidamento.

L’intervento più consistente è quello avviato negli ultimi anni da Anas, con un investimento complessivo di circa 77 milioni di euro per la riqualificazione di entrambe le canne. Le opere comprendono il rafforzamento delle strutture, nuovi rivestimenti in cemento armato, sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e il rinnovamento degli impianti di illuminazione, ventilazione e sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio permanente della galleria, attraverso strumenti in grado di rilevare deformazioni, spostamenti e tensioni strutturali. Un sistema che permetterà di seguire l’evoluzione delle condizioni del tunnel e programmare eventuali interventi di manutenzione.

Il completamento dei lavori è previsto entro il 2026, con l’obiettivo di avere nel 2027 un’infrastruttura interamente riqualificata. Un investimento destinato a garantire la funzionalità dell’attuale tracciato, in attesa che venga individuata una soluzione di più lungo periodo.

A suscitare interrogativi nei mesi scorsi era stato anche il riferimento a una vita utile di 15 anni per gli interventi realizzati sulla galleria, interpretato da alcuni come una possibile scadenza dell’infrastruttura. Durante l’incontro di luglio, Castiglioni aveva chiarito il significato del parametro: “La vita utile è un parametro progettuale previsto dalle normative tecniche. Serve a dimensionare la struttura e a pianificare la manutenzione. Non significa assolutamente che dopo quindici anni la galleria dovrà essere chiusa o rifatta”.

Un chiarimento accompagnato dalle considerazioni del geologo Cristian Adamoli, che aveva descritto il movimento del Monte Piazzo come un fenomeno lento e monitorabile, diverso da una frana caratterizzata da un crollo improvviso.

È proprio questa peculiarità a rendere fondamentali i controlli strumentali e gli approfondimenti geologici, dai quali dipendono sia la gestione della galleria esistente sia le valutazioni sulla futura variante.

La questione ha ricadute che vanno ben oltre il tratto compreso tra Dervio e Colico. La SS36 è il principale collegamento stradale a scorrimento veloce tra la provincia di Sondrio, l’Alto Lago e il resto della Lombardia, utilizzato quotidianamente da pendolari, operatori economici e mezzi destinati al trasporto delle merci.

Una sua eventuale chiusura prolungata avrebbe conseguenze significative sulla mobilità e sull’accessibilità del territorio, soprattutto in assenza di percorsi alternativi con caratteristiche analoghe. Anche per questo, nel corso dell’incontro pubblico di luglio, amministratori locali e rappresentanti del mondo economico avevano sottolineato l’importanza di programmare una soluzione strutturale, senza attendere un eventuale peggioramento delle condizioni del versante.

Il tema si è recentemente allargato anche alla possibilità di coordinare lo studio della variante stradale con gli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Un’ipotesi avanzata in Regione Lombardia per valutare possibili sinergie tra Anas e Rfi nel tratto Dervio-Piona.

L’attenzione resta quindi concentrata sui risultati dello studio di fattibilità. Le prime proposte potrebbero arrivare entro dicembre, ma soltanto la successiva scelta del tracciato consentirà di avviare il percorso verso le approvazioni e il finanziamento dell’opera. Nel frattempo proseguono gli interventi sull’attuale galleria.