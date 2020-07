Moregallo. Legambiente ripulisce la spiaggia. Un tuffo per dire “rispettatela”

L’iniziativa del circolo Legambiente di Lecco

Al termine della settimana dedicata alla campagna Goletta di Laghi

MANDELLO – Una giornata per ripulire la spiaggetta del Moregallo. Questa l’iniziativa organizzata oggi, sabato 18 luglio, dal circolo di Legambiente Lecco a conclusione della settimana dedicata alla campagna nazionale Goletta dei Laghi che misura la qualità dell’acqua nei principali laghi italiani.

“La Goletta è passata anche dal lago di Como e giovedì sono stati resi noti i risultati dei punti campionati – ha spiegato il presidente del circolo Laura Todde -. Il monitoraggio riguarda la qualità microbiologica delle acque e va ad analizzare la presenza di batteri fecali in corrispondenza delle foci dei torrenti: sono risultati fortemente inquinate le foci dei torrenti Caldone (Lecco) e Meria (Mandello). Significa che ci sono ancora scarichi domestici non collegati alla rete fognaria, anche se è già iniziato uno studio in questo senso e dovremmo essere sulla buona strada”.

“Oggi siamo qui sulla spiaggia del Moregallo – continua Todde – è una spiaggia che veniamo spesso a pulire a Ferragosto perché è molto viva e piacevole ma a volte i frequentatori non portano a casa i propri rifiuti, perciò oggi ne abbiamo approfittato per fare una piccola pulizia. Oggi siamo circa una ventina e con noi ci sono i canoisti dell’Aican e gli amici dell’Associazione Barche in Legno di Lecco“.

Alle 16, poi, i volontari di Legambiente hanno dato vita al big jump: “Un tuffo nel lago per chiedere che le spiagge vengano rispettate”. Il lavoro di Legambiente però non si ferma e continua senza sosta…