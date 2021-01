Moto Guzzi, 6-12 settembre fissate le date per la festa del Centenario

Cento anni di Moto Guzzi, ecco le date del Motoraduno nell’anno del centenario

Dal 6 al 12 settembre sarà una grande festa a Mandello, eventi anche pre-raduno

MANDELLO – Anni ’10, Mandello del Lario. Un giovane tecnico motoristico comincia ad interessarsi di motori presso l’officina Ripamonti, il punto di riferimento della zona. La sua grande curiosità e senso pratico lo portano a immaginare una nuova motocicletta con una sua visione personale. 500 cc, cilindro orizzontale in modo da esporre la testa al raffreddamento, 4 valvole, doppia accensione, cambio in blocco, volano esterno e un telaio basso, finalmente non più somigliante a una bicicletta adattata.

Una visione vincente, che espone a due ufficiali della Regia Marina appassionati di motori come lui che la grande guerra farà incontrare, con quella casualità della vita che spesso combina magicamente i destini. Carlo Guzzi (il tecnico progettista), Giorgio Parodi (il finanziatore), Giovanni Ravelli (il pilota) diventano amici e si accordano per produrre quella moto. E non si fermeranno, neppure con la morte di Giovanni in un collaudo aereo. Giorgio chiede al padre Emanuele Vittorio, armatore genovese oculato ed accorto, il finanziamento per partire. Emanuele Vittorio acconsente: “… Ché se per fortunata ipotesi esso mi piacesse sono disposto ad andare molto avanti senza limitazioni di cifre”.

15 marzo 1921, nasce la Società Anonima Moto Guzzi, con sede legale e amministrativa a Genova e stabilimento produttivo a Mandello del Lario. Visione, oculatezza, razionalità e passione.

Sono passati 100 anni da quei giorni magici: cento anni di Guzzismo in sella a motociclette meravigliose, palpitanti, compagne di viaggi avventurosi come di quotidianità gioiosa; cento anni saranno celebrato nell’evento che ogni estate si celebra con l’intera Mandello del Lario in festa attorno alla fabbrica dei sogni.

6-12 settembre 2021 sono le date definitive del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi del centenario, durante le quali Mandello come di consueto tornerà ad essere il richiamo naturale ed irresistibile per ogni Guzzista che, come un rabdomante alla ricerca dell’acqua, volgerà il manubrio della propria Moto Guzzi di ogni età ed epoca verso quella riva del lago di Como che l’ha vista nascere e dove si concentreranno i festeggiamenti.

Un ricco calendario di eventi quello che si preannuncia e che avranno inizio il 6 settembre, per poi convogliarsi dal 9 settembre nelle GMG 2021. “Moto Guzzi insieme al Comitato Motoraduno Internazionale stanno preparando un evento imperdibile – spiegano dal comitato – sono in preparazione molti altri eventi lungo l’anno che riscalderanno i nostri cuori a due e quattro valvole, mono o bicilindrici, fino all’apoteosi finale di settembre”.

