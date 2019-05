Moto Guzzi: presentato il nuovo Motoraduno, un’edizione “Off-Road”

A settembre torna il Motoraduno Internazionale di Mandello del Lario

Moto Guzzi protagonista, edizione dedicata alle enduro e fuori strada

MANDELLO – Moto Guzzi, Mandello del Lario, Settembre: tre elementi che fanno scoccare la scintilla nel cuore di ogni Guzzista e così anche questo settembre il rito tornerà a compiersi nella nuova edizione del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Le date da fissare sul calendario sono quelle del 6,7 e 8 settembre quando a Mandello tornerà a volare l’aquila, simbolo di una moto italiana tra le più note e apprezzate nel mondo.

Per questa edizione, in occasione del lancio della nuova splendida e affascinante Moto Guzzi V85TT e in occasione della presenza di un ospite eccezionale, il Comitato Motoraduno Internazionale offre in più una celebrazione speciale alle Moto Guzzi da enduro o fuoristrada dalla serie TT in avanti.

“Off-Road Edition” è quindi il tema del 98° Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi e questi sono i modelli oggetto della celebrazione: V35tt/Ntx – V65tt/Ntx – V75tt/Ntx – Baja – Quota – Stelvio a cui sarà dedicata un’area parcheggio che diventerà un’esposizione immediata dell’intera produzione visibile da tutti gli interessati. Inoltre tra i proprietari dei modelli indicati che faranno la sottoscrizione al Motoraduno saranno previsti premi speciali che verranno assegnati durante la premiazione della domenica mattina.

Claudio Torri, per quattro volte alla Parigi-Dakar in sella a una Moto Guzzi sarà l’ospite d’eccezione del 98° Motoraduno. Durante l’evento sarà a disposizione degli appassionati per raccontare ogni dettaglio delle sue moto e delle sue avventure in terra d’Africa e sarà esposta “Severe”, la sua ultima moto realizzata nel 1992.

Tra le novità di quest’anno ci sarà anche una mongolfiera da cui poter ammirare Mandello e il lago dall’alto. Confermate ovviamente anche quest’anno la Costum Road e le esposizioni di moto storiche, così come “Le Vie del Naco” dedicato a quanti hanno viaggiato per il mondo con una Moto Guzzi e a disposizione di chi sogna di farlo e vuole informazioni.

Un’edizione, quella del 2019, che cade nel centenario del primo prototipo realizzato da Carlo Guzzi: la G.P. 500, che ancora recava le iniziali dei suoi ideatori, Carlo Guzzi e Giorgio Parodi e che neò 2019 nacque all’interno dell’officina di Giorgio Ripamonti detto Fereè, a Mandello del Lario. Durante il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi verrà celebrato questo importante anniversario presso l’Officina Ripamonti, il luogo dove magicamente prese inizio una storia incredibile e meravigliosa.

Giovedì a Mandello, la nuova edizione è stata presentata alla stampa. La conferenza è stata anche l’occasione per svelare l’attesissimo primo premio della lotteria del Motoraduno: la splendida Moto Guzzi V85TT personalizzata.

IL PROGRAMMA DEL MOTORADUNO

VENERDÌ 6 settembre 2019

Ore 15

Inizio raduno – Motorbike rally start – Piazza Mercato

Ore 15 fino alle 22

Sottoscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 15 fino alle 22

Iscrizione raduno “Off Road Edition”

Ore 15 fino alle 18

Info point – parcheggio Moto Guzzi

Dalle ore 15 alle 18

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle 0re 15 alle 18

Moto Guzzi e la Dakar – il ritorno a Mandello di Claudio Torri – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 15 alle ore 18

Mostra –Le Guzzi “anteguerra” di Retrò – Sale Polifunzionali – Lido Comunale

Dalle ore 15 alle ore 18:30

Esposizione – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle ore 15 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi – Via Medaglie Olimpiche Mandellesi

Dalle ore 15 alle ore 22

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito – Via Cavour

Ore 18:30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musicale – music show– Piazza Mercato

SABATO 7 settembre 2019

Ore 9 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria– subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 9 fino alle 22

Iscrizione raduno “Off Road Edition”

Ore 10 fino alle 18

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 9 alle ore 22

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito – Via Cavour

Dalle 0re 10 alle 18

Moto Guzzi e la Dakar – il ritorno a Mandello di Claudio Torri – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra –Le Guzzi “anteguerra” di Retrò – Sale Polifunzionali – Lido Comunale

Dalle ore 10 alle ore 18:30

Esposizione – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 18

Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 18

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Dalle ore 10 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi

Ore 11

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition Piazza L. Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Dalle ore 16:30 alle 19

Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Dalle ore 17 alle 19

Ascensioni in mongolfiera presso il centro sportivo – hot air balloon ascents starting from sporting center

Ore 18:30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

1° Parte musica – music show – Piazza Mercato

Ore 22:30

Spettacolo pirotecnico – fireworks show– Zona lago

Ore 23:00

2° parte musica – music show Piazza Mercato

DOMENICA 8 settembre 2019

Ore 9 fino alle 15

Sottoscrizione comitato – subscription of the committee – Piazza Garibaldi

Ore 9 fino alle 14

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 9

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito – Via Cavour

Dalle ore 10 alle 14

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza L. Da Vinci

Dalle 0re 10 alle 15

Moto Guzzi e la Dakar – il ritorno a Mandello di Claudio Torri – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 15

Mostra –Le Guzzi “anteguerra” di Retrò – Sale Polifunzionali – Lido Comunale

Dalle ore 10 alle ore 14

Esposizione – Le vie del Naco – Una guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 12

Visita torre di Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 12

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Ore 11

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – vintage motorcycles: eight-cylinder ignition – Piazza L. Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 12

Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale e premiazione Off Road – PREMIAZIONE OFF ROAD Lottery draw – Saluti e chiusura Raduno – closing ceremony – Piazza del Mercato

FUORI RADUNO – comune di mandello del lario – cittÀ dei motori

Giovedi 5 settembre ore 21

Teatro F. De Andrè – Claudio Torri e la Dakar con la Moto Guzzi