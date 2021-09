Presentato sabato il francobollo per i cento anni di Moto Guzzi

Stampati un milione di copie. Il sindaco: “Resteranno un segno indelebile di questo momento”

MANDELLO – La festa per i cento anni della Moto Guzzi si arricchisce di un ulteriore celebrazione: la presentazione del francobollo che Poste Italiane dedica al Centenario della fabbrica motociclistica.

Sabato mattina si è svolto l’annullo filatelico alla presenza del direttore dello stabilimento Nello Mariotti, dei rappresentanti di Poste e del sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Bozzetto a cura della Piaggio & C. S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta rappresenta l’evoluzione delle motociclette della Moto Guzzi lungo l’arco della sua storia secolare e riproduce due moto tra le più rappresentative: la “Normale” del 1921 e la “V7 Stone Livrea Centenario” del 2021; in alto è riprodotto il logo del centenario della Moto Guzzi e, sullo sfondo, il disegno del classico motore bicilindrico Moto Guzzi a V di 90° raffreddato ad aria. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

Il francobollo, hanno ricordato i referenti della filatelia di Poste, “è un atto di Stato, emesso dal Ministero ed è celebrazione di un’azienda in questa linea. Lo stato certifica l’eccellenza dell’azienda rappresentata”. Ne saranno stampati un milioni di copie e potranno essere affrancati su spedizioni dirette anche all’estero.

Il cuore della cerimonia è stato il momento della timbratura, il vero e proprio ‘battesimo’ del francobollo. Lo stesso timbro, per l’annullo filatelico, sarà disponibile per una quindicina di giorni all’ufficio postale di Mandello, poi sarà destinato al museo di Poste Italiane.

“Un francobollo è qualcosa di commemorativo, un segno indelebile di questo momento, con cui oggi abbiamo meno dimestichezza che in passato ma che resterà nel tempo, non solo per i collezionisti – ha sottolineato il sindaco Riccardo Fasoli – Oggi non celebriamo solo il passato ma anche il futuro, ancor di più dopo gli annunci attesi che sono finalmente arrivati” il riferimento del sindaco è alla grande ristrutturazione dello stabilimento presentata ieri sempre a Mandello.

“E’ un altro sigillo – ha concluso – su questo fantastico centenario”.