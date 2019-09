Motoraduno Guzzi 2019: ci siamo! Mandello si prepara al grande evento

Venerdì pomeriggio inizia ufficialmente il lungo weekend del Motoraduno

Giovedì un evento ‘fuori raduno’. Ecco cosa ci aspetta in questa edizione 2019

MANDELLO – Ormai manca pochissimo: già rombano i motori per il Motoraduno Internazionale di Mandello “Città della Moto Guzzi” che si aprirà ufficialmente dalle 15 di questo venerdì e che scalderà la cittadina lariana fino a domenica sera.

Il simbolo dell’aquila torna protagonista con l’annuale evento sul Lario e si attende in queste ore l’arrivo di migliaia di guzzisti a Mandello.

Esposizioni di modelli storici, concerti serali e servizio cucina, l’immancabile “Costum Road” con gli stand dei customizzatori, l’avviamento delle mitiche 8 cilindri e l’Open House della fabbrica della Moto Guzzi: tanti ingredienti per un evento che è nel cuore degli amanti della mitica due ruote.

L’Open House Moto Guzzi

In occasione del motoraduno, lo stabilimento di Mandello si aprirà per tre giorni: musica, visite alla fabbrica e al museo storico, test ride, talk show, viaggi e avventura, racing, food & beverage, shopping e tutto quanto fa amore per l’Aquila più famosa del mondo moto.

Moto Guzzi V85 TT è la regina dell’edizione 2019 che mira a superare il record delle 30mila presenze dello scorso anno.

Visitabile anche la storica officina di Giorgio Ripamonti, dove è nato il mito della Guzzi, in via Cavour; e l’esposizione “Le Vie del Naco” dedicato a quanti hanno viaggiato per il mondo con una Moto Guzzi e a disposizione di chi sogna di farlo e vuole informazioni. Da segnalare anche la mostra “Le Guzzi anteguerra” nelle sale polifunzionali del Lido.

Le novità 2019

Tra le novità ci sarò una mongolfiera da cui poter ammirare Mandello e il lago dall’alto, e le Lucie del Gruppo Manzoniano per ammirarlo al largo delle rive lariane. Sempre dal lago, domenica a mezzogiorno, è atteso l’arrivo dell’idrovolante con a bordo una delegazione di Genova.

L’associazione Bimbi in Moto organizzerà dei test di mini moto elettriche per i più piccoli, infine lo spettacolo pirotecnico e la lotteria del Moto raduno che non mancheranno anche quest’anno.

L’edizione 2019 si contraddistinguerà per il tema, un “Off Road Edition” dedicata al mondo delle Guzzi da enduro e fuori strada per le quali sarà allestito un apposito parcheggio, destinato a diventare una grande esposizione a cielo aperto.

All’esperienza ‘fuori strada’ è dedicato anche l’evento del fuori raduno: giovedì sera, Claudio Torri sarà ospite al Teatro De Andrè, ore 21, per raccontare la sua esperienza, ben quattro volte, alla Parigi Dakar in sella ad una Guzzi.

INFORMAZIONI UTILI:

