Motoraduno Guzzi 2026: al via la raccolta di adesioni per eventi e concerti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di consentire una corretta programmazione delle attività collaterali legate al Motoraduno, favorendo il necessario coordinamento con gli uffici comunali competenti e garantendo il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, all’occupazione del suolo pubblico, all’impatto acustico e alla disciplina del pubblico spettacolo.

Per questo motivo il Comune invita tutti i soggetti interessati a comunicare la propria eventuale volontà di organizzare iniziative ed eventi entro la data del 15 luglio.

La comunicazione preliminare dovrà contenere alcune informazioni essenziali utili alla pianificazione delle attività connesse al Motoraduno. In particolare sarà necessario indicare la denominazione del soggetto proponente con i relativi recapiti, la tipologia di evento previsto (come concerti, DJ set, intrattenimenti musicali o altre iniziative analoghe) il luogo proposto per lo svolgimento dell’evento e le date e fasce orarie ipotizzate.

L’Amministrazione precisa inoltre che le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente per finalità organizzative e per la pianificazione delle attività collegate al Motoraduno Guzzi 2026, oltre che per l’eventuale successiva richiesta di documentazione integrativa necessaria allo svolgimento delle iniziative.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio SUAP, contattando il numero telefonico 0341/708241.