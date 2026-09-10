Motoraduno Moto Guzzi, oltre 60 mila presenze: Mandello travolta dall’onda dell’Aquila

Le prime stime del Comitato fotografano le dimensioni della festa per i 105 anni. Il nuovo stabilimento e il museo tra i grandi protagonisti

Quattro giorni di eventi dal 3 al 6 settembre, dalla parata con oltre 1.500 moto alle esposizioni, dal Custom Street Contest alla musica: “Un popolo inossidabile e fedele, ora ha una nuova, storica casa”

MANDELLO – Più di 60 mila persone in quattro giorni. È questa la prima stima che restituisce le dimensioni del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi andato in scena a Mandello dal 3 al 6 settembre, nell’anno dei 105 anni dell’Aquila. Un’autentica ondata guzzista che per quattro giorni ha riempito strade, piazze, lungolago e spazi della manifestazione, trasformando ancora una volta il paese nella capitale mondiale di un marchio nato qui nel 1921 e diventato parte indissolubile della sua identità.

Un’edizione che aveva già tutti gli ingredienti per essere speciale, ma che ha assunto una dimensione ancora maggiore grazie all’apertura del nuovo polo Moto Guzzi di via Parodi, inaugurato alla vigilia del Motoraduno dopo quasi cinque anni di lavori. Non una semplice ristrutturazione dello storico stabilimento, ma un progetto completamente ripensato dall’architetto Greg Lynn, dove produzione, museo, spazi aperti al pubblico e luoghi di incontro convivono con l’obiettivo di avvicinare ancora di più chi le Moto Guzzi le costruisce e chi, in ogni parte del mondo, continua a guidarle e amarle.

Proprio il nuovo complesso era già emerso come uno dei grandi protagonisti nel primo bilancio tracciato dal sindaco Riccardo Fasoli: circa 30 mila ingressi al museo e 40 mila passaggi complessivi all’interno della fabbrica, numeri che avevano portato il primo cittadino a parlare di una macchina organizzativa capace di reggere l’enorme afflusso e di un nuovo punto di partenza per Mandello. Le prime stime diffuse ora dal Comitato, con oltre 60 mila persone complessivamente transitate durante la manifestazione, ampliano ulteriormente la fotografia delle quattro giornate.

Tra le attrazioni più apprezzate c’è stato inevitabilmente il nuovo Museo Moto Guzzi, completamente ripensato negli spazi e nell’allestimento. Le motociclette che hanno scritto oltre un secolo di storia dell’Aquila sono state raccolte secondo aree tematiche, all’interno di ambienti ampi nei quali anche l’architettura diventa parte del percorso.

Lo sguardo viene continuamente portato verso l’alto, tra i particolari della struttura, i lucernari che richiamano la forma dello scarico della Griso e le feritoie panoramiche che aprono visuali verso l’esterno. Una nuova casa per la memoria Moto Guzzi che, nei giorni del raduno, ha rappresentato una meta praticamente obbligata per migliaia di appassionati.

L’invasione, del resto, era cominciata ben prima dell’apertura ufficiale della manifestazione. Già dall’inizio della settimana sulle strade intorno a Mandello era diventato sempre più facile incontrare Moto Guzzi di ogni epoca e provenienza. A muoversi in anticipo sono stati soprattutto i Guzzisti arrivati dall’estero, molti dei quali hanno approfittato del viaggio per percorrere le strade del territorio e conoscere i dintorni. Tra loro anche i partecipanti al Tour dei Musei organizzato da GAMAG.

Giovedì l’afflusso era ormai evidente. Venerdì il paese aveva già cambiato volto. Ma è stato soprattutto sabato mattina che l’arrivo di motociclette e visitatori si è trasformato in una vera e propria fiumana.

Oltre 1.500 moto nella parata

Uno dei momenti simbolo dell’intero Motoraduno è stata la grande parata arrivata da Lecco con oltre 1.500 motociclette. Ad aprirla, due Corazzieri della Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica in sella alle imponenti Moto Guzzi California 1400 d’ordinanza, seguiti anche dai protagonisti della MotoGP di Aprilia.

Il serpentone di motociclette diretto verso la casa dell’Aquila ha mandato in saturazione l’area intorno allo stabilimento, regalando nello stesso tempo una delle immagini destinate a rimanere legate all’edizione del 105° anniversario.

Ma la festa non è rimasta confinata a via Parodi. L’intero paese ha partecipato al Motoraduno e le diverse aree sono state occupate da manifestazioni, esposizioni e iniziative. In piazza Leonardo da Vinci sono tornate protagoniste le Moto Guzzi d’epoca e da competizione. Mezzi storici che non si sono limitati a restare immobili in esposizione: le accensioni dei motori e il rombo degli scarichi hanno ripetutamente richiamato il pubblico.

A poca distanza, il monumento a Carlo Guzzi si è confermato uno dei luoghi simbolo del pellegrinaggio guzzista. In alcuni momenti si sono formate persino code di appassionati in attesa del proprio turno per una fotografia accanto al monumento dedicato a uno dei fondatori della Casa dell’Aquila.

Dall’ASI al Muro della Morte

Davanti alla fabbrica anche ASI – Automotoclub Storico Italiano ha allestito un grande spazio espositivo accompagnato da numerose iniziative, confermando una presenza ormai consolidata all’interno del Motoraduno Internazionale.

Nel parcheggio sovrastante della stazione ferroviaria, invece, Bimbi in Moto ha offerto ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi alle due ruote e provare per la prima volta, in sicurezza, l’esperienza della guida.

Alle loro spalle un altro spettacolo capace di richiamare continuamente pubblico: lo storico Muro della Morte, con le sue esibizioni acrobatiche a ciclo continuo, sospese tra tradizione, motori ed equilibrismo.

Proseguendo verso il lago, l’Oratorio San Lorenzo ha ospitato il Mercatino dell’Aquila, cresciuto ancora per dimensioni e proposte, diventando luogo di ricerca per ricambi, oggetti, accessori e memorabilia legati al mondo Moto Guzzi.

Nella stessa zona spazio anche alla tradizionale esposizione dei motocarri, a due sidecar e soprattutto all’imponente 3×3 Mulo Meccanico, presentato dal Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena insieme al Corpo di Polizia di Padova.

Fotografie, sculture e l’omaggio a Giulio Cesare Carcano

Anche piazza Italia ha trovato il proprio posto nel programma attraverso due differenti linguaggi artistici. Da una parte la mostra fotografica “Mito Guzzi – Mandello”, curata dallo Square Art Center; dall’altra le particolari moto-sculture di Silvano Beroggi.

Poco distante, negli spazi della Lega Navale, è stata invece allestita “Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori”, mostra fotografica dedicata a una delle figure più importanti della storia tecnica e sportiva Moto Guzzi.

Carcano, progettista della leggendaria 8 cilindri, è stato raccontato ripercorrendo una vita in cui meccanica, velocità, progettazione e passione per la vela hanno continuato a incrociarsi.

Custom Street e 25 Moto Guzzi trasformate

Scendendo verso il lago, viale Medaglie Olimpiche si è trasformato nella Custom Street, con gli stand dei customizzatori affiancati dagli spazi degli sponsor Agostini, MyTech e Mistral.

Tra le novità maggiormente partecipate dell’edizione 2026 anche il Custom Street Contest, concorso dedicato alle migliori elaborazioni realizzate su base Moto Guzzi. Sono state 25 le moto iscritte, esposte per tutta la durata dell’evento e osservate dal continuo passaggio degli appassionati.

Due i vincitori: Nicolò Tomasi, primo nella categoria Custom con la sua V85 TT Baja, e Alessandro Romano, che con la sportiva V100 Newton ha conquistato il riconoscimento nella categoria Special. Poco lontano, lo stand del Comitato organizzatore è stato uno dei punti più frequentati, sia per la ricerca dei gadget sia per la corsa ai biglietti della lotteria, esauriti già durante il fine settimana.

Al suo fianco lo spazio delle Vie del Naco, dove i grandi viaggiatori Nicola Bennati e Sergio “Jeio” Freschi hanno incontrato il pubblico raccontando esperienze, percorsi e chilometri macinati in sella.

Moda e Moto Guzzi sul tappeto rosso

Il pomeriggio di sabato ha portato un appuntamento diverso nel parco del Lido. Sul viale alberato è andata in scena la Sfilata Moda e Motori, con il tappeto rosso condiviso dalle modelle provenienti dal mondo della pallavolo, vestite in stile guzzista, e da una selezione di motociclette della casa mandellese.

Una manifestazione che ha aggiunto un altro tassello a un programma costruito proprio per distribuire la festa in più punti del paese e proporre iniziative differenti durante tutto l’arco della giornata.

Imponente anche il lavoro richiesto alle aree ristoro. Lo stand dei Laghèe MC e l’area di piazza Mercato, gestita dalla Polisportiva, hanno dovuto far fronte per tutti e quattro i giorni a un flusso praticamente continuo di persone, reso ancora più intenso dalle temperature elevate che hanno accompagnato il Motoraduno.

Musica fino alla domenica mattina

La musica dal vivo ha rappresentato un’altra componente centrale della festa. Sul main stage di piazza Mercato si sono alternati The Concrete, Sick Parvis, Project Rock School di Mandello e Rock School, quest’ultima protagonista della chiusura musicale del sabato.

Molto partecipato anche il palco davanti allo stand dei Laghèe MC, acceso fin dal tardo pomeriggio del sabato dall’Enrico Santacatterina Band e tornato a suonare persino domenica mattina con la cover band Area Vasco.

Tra gli appuntamenti più raccolti e suggestivi, invece, quello ospitato sabato alle 18.30 nella piccola arena di piazza Leonardo da Vinci. Qui è stato letto il racconto breve “Aggrappati alla vita” di Martina Casiraghi, accompagnato dalle musiche di Lucio Battisti eseguite da Vanessa Vumbaca alla voce, Marco Riva al pianoforte e Alessandro Cattaneo alle percussioni.

Un momento intimo nel mezzo di una manifestazione dominata dal rombo dei motori e dalle migliaia di persone presenti in paese.

L’ultima domenica tra raid e lotteria

Il Motoraduno è arrivato alle battute conclusive domenica pomeriggio. Prima una nutrita rappresentanza dei partecipanti al raid Milano-Budapest-Milano, poi uno degli appuntamenti più attesi: l’estrazione della lotteria del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Sei i premi messi in palio, con al vertice una Moto Guzzi V7 personalizzata con una livrea esclusiva e una coppia di scarichi Agostini. I biglietti erano già andati esauriti in tempi rapidissimi, un risultato che ha garantito un sostegno economico importante all’organizzazione della manifestazione. Già nel primo bilancio del sindaco Fasoli era stato sottolineato come i 24.999 tagliandi disponibili fossero terminati nella mattinata di sabato, contribuendo a sostenere i costi della complessa macchina organizzativa.

Il grazie a chi ha costruito quattro giorni di festa

Dietro una manifestazione di queste dimensioni c’è infatti un’organizzazione che comincia molto prima dell’arrivo delle prime motociclette.

Il Comitato ha rivolto il proprio ringraziamento innanzitutto a Piaggio, che ha collaborato anche alla promozione della lotteria, e quindi alle associazioni che compongono la struttura organizzativa: Associazione Polisportiva Mandello, Laghèe MC, Cooperativa Sociale Incontro Onlus, Corpo Musicale Mandellese, Canottieri Moto Guzzi e Pro Loco Mandello.

Un grazie è stato rivolto a tutti i volontari, al sindaco Riccardo Fasoli e all’Amministrazione comunale, alla Regione Lombardia, agli espositori della Custom Street e a tutti coloro che hanno preso parte alle diverse iniziative. Tra i sostenitori della manifestazione, infine, il main sponsor Acinque e gli official sponsor Agostini, MyTech e Mistral.

Restano soprattutto le immagini di quattro giorni nei quali Mandello ha cambiato ancora una volta ritmo e volto. Moto parcheggiate praticamente ovunque, lingue diverse ascoltate nelle vie del centro, motociclisti arrivati da lontano, mezzi storici accanto alle ultime generazioni e una passione capace di attraversare decenni senza perdere intensità.

Questa volta, però, qualcosa è cambiato. Il popolo guzzista che ogni anno torna nel luogo dove tutto è cominciato ha trovato ad attenderlo non soltanto il vecchio cancello rosso di via Parodi e una storia lunga 105 anni, ma una fabbrica e un museo completamente rinnovati e finalmente aperti verso l’esterno.

È forse questa l’immagine più forte lasciata dall’edizione 2026: oltre 60 mila persone a Mandello e una nuova casa dell’Aquila riempita, per la prima volta, proprio dal suo popolo. Un punto d’arrivo dopo anni di lavori, ma anche, come aveva osservato Fasoli nel primo bilancio del Motoraduno, l’inizio di una fase nuova per Moto Guzzi e per Mandello.