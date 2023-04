Motori in mostra ad Abbadia nel ricordo del piccolo “Michy”

Auto da rally, vetture e moto d’epoca esposte sul lungolago ad Abbadia

Spettacolo di moto e pranzo organizzato dai volontari in onore del piccolo Michele Barra

ABBADIA – Quest’anno Michele Barra avrebbe festeggiato il suo 18esimo compleanno, purtroppo un male incurabile lo ha portato via all’affetto dei suoi cari nel 2015, a soli dieci anni.

Il piccolo Michy è rimasto nel cuore della comunità di Abbadia che dalla sua scomparsa lo ricorda attraverso quella che era la sua più grande passione, i motori, per un evento benefico di raccolta fondi per l’assistenza e le cure ai piccoli malati di tumore.

Ecco quindi che anche quest’anno è tornato a svolgersi il “Michy Motor Day” con tanta partecipazione: inaugurata sabato, la manifestazione è proseguita anche domenica, con il benestare del meteo che ha rimandato la prevista pioggia a pomeriggio.

L’esposizione di auto e moto da rally e modelli d’epoca ha accompagnato la passeggiata sul lago dalla chiesa parrocchiale al Parco di Chiesa Rotta, in mostra anche i mezzi dei soccorritori tra cui due ambulanze storiche di Soccorso Bellanese e Volontari del Soccorso di Calolzio, oltre ad un mezzo dei Vigili del Fuoco e la moto d’acqua della Croce Rossa.

Lo spettacolo di moto acrobatiche si è svolto nel parcheggio del lido mentre nel giardino parrocchiale è stato allestito il tendone per il pranzo e attività per i bimbi a cura dei volontari delle associazioni. Organizzato per il pomeriggio il “Taxy Rally” tra Crebbio e Linzanico ad iscrizione per provare l’emozione di fare da copilota su un’auto da competizione.